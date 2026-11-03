Spam и Gun Range: Colossus 2 от SpaceXAI обзаведётся двумя новыми ЦОД к концу года

Глава SpaceXAI/SpaceXSI Илон Маск (Elon Musk) объявил о расширении проекта Colossus 2 с добавлением двух площадок в Саутхейвене (Southaven, шт. Миссисипи), называющихся Gun Range и Spam, сообщает Datacenter Dynamics. Изначально основные мощности проекта располагались в Мемфисе (Memphis, Теннесси), но позже инфраструктуру расширили в соседний штат Миссисипи.

На территории Gun Range ранее располагался центр обучения полиции и пожарных, на площадке Spam находился склад, где хранилась мясная продукция под известным брендом Spam. Если новые мощности Gun Range будут предназначены для обучения ИИ, то площадку Spam задействуют для инференса.

Всего на площадках разместят около 420 тыс. ускорителей в составе платформы NVIDIA GB300. На территории Gun Range площадью около 22,6 га будут построены два одноэтажных здания, на площадке Spam площадью 21,4 га в ЦОД переоборудуют одноэтажный склад. По словам Маска, ожидается, что Gun Range заработает к концу ноября, а Spam — в декабре.

Новые площадки дополнят инфраструктурный кластер, в который уже входят площадки Colossus 2 — Macrohard, Macrohardrr и Minihard, в которых планируется разместить 330 тыс., 220 тыс. и 220 тыс. ИИ-ускорителей соответственно. Всего, по прогнозам Маска, к концу года Colossus 2 разместит около 1,2 млн ускорителей Blackwell. В последние месяцы SpaceXAI начала активно сдавать в аренду мощности своих ЦОД сторонним клиентам, в числе прочего заключив крупные соглашения с Reflection, Anthropic и Google.

Впервые компания начала строительство в Мемфисе в 2024 году, а в марте 2025 года приобрела площадку для Colossus 2, сам ЦОД заработал в январе 2026-го. Хотя Маск говорил о запуске мощностей на 1 ГВт, анализ спутниковых снимков свидетельствовал, что охлаждающего оборудования хватило бы только на 350 МВт.

Третий ЦОД анонсировали в январе 2026 года, он расположен в Саутхейвене. Новости о нём появились в марте, когда компания подала заявку для получения разрешения на строительство ещё одного здания на участке рядом, стоимость проекта составила $659 млн. В июле 2026 года компания подтвердила строительство Minihard, строительство началось на участке неподалёку от границы Теннесси и Миссисипи.

В октябре SpaceXAI сообщила о получении её дочерней структурой MZX Tech LLC уведомления от Департамента качества окружающей среды Миссисипи (Mississippi Department of Environmental Quality, MDEQ). В документе утверждалось, что земляные и строительные работы были начаты до того, как на них распространилось действие генерального разрешения штата Миссисипи на сброс ливневых вод со строительных объектов крупного масштаба. MDEQ добивалось наложения на компанию штрафов в размере до $25 тыс. за каждый день нарушения, в общей сложности около $6,1 млн по трём площадкам. SpaceXAI говорила об активном сотрудничестве с MDEQ.

Практически в то же время суд отклонил попытку Министерства юстиции заблокировать иск к компании со стороны НКО NAACP, в котором компания утверждала, что бизнес нарушил федеральный закон и нормы штата, построив и эксплуатируя газовую электростанцию в Саутхейвене без предварительного получения разрешений.

SpaceXAI использует газовые турбины для электроснабжения как Colossus 1, так и Colossus 2. В своё время компания воспользовалась лазейкой в законе о чистом воздухе — Clean Air Act для того, чтобы эксплуатировать в течение года до 35 турбин без получения разрешения. В 2025 году регуляторы выдали разрешение на работу 15 турбин до 2027 года. По данным NAACP, xAI незаконно установила и использует 57 турбин в Саутхейвене.

В первоначальном иске НКО заявляла, что газовая электростанция Colossus (Colossus Gas Plant) выбрасывает в окружающую среду значительные объёмы загрязняющих веществ, включая оксиды азота и формальдегид, влияющих на здоровье людей. На днях сообщалось, что компания не смогла добиться отклонения судом иска со стороны NAACP.

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