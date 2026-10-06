Маск по заветам Трампа пообещал переименовать SpaceXAI в SpaceXSI

Глава SpaceXAI Илон Маск (Elon Musk) заявил, что намерен переименовать свою компанию в SpaceXSI. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) приказал федеральным агентствам страны заменить термин «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence, AI) на «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI) в официальном обиходе, сообщает The Register.

Кроме того, государственные органы должны использовать новое наименование и в документах, не имеющих статуса нормативных актов. Маск приветствовал изменения, заявив: «Больше никакого AI. SI. Это лучше». Кроме того, он подтвердил планы переименовать SpaceXAI, объявив «да, мы внесём изменения», но без конкретной даты. Пока владелец соответствующего домена просит за него $30 тыс., и цена явно спекулятивная.

Указ Трампа не распространяется на частные компании, и формально Маск не обязан вносить изменения в имя SpaceXAI. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) уже отказался переименовывать свою компанию, заявив, что пользователи уже привыкли к имеющемуся имени и наверняка продолжат им пользоваться и дальше. Лидеры технологических компаний уже используют термин «суперинтеллект» при описании собственных амбициозных планов, но только Трамп пошёл дальше, присвоив это имя уже существующим технологиям, официально подпадающих под существующее определение AI.

Что касается Маска, то он довольно легко относится к ребрендингу собственных компаний. В июле 2023 года он переименовал социальную сеть Twitter в X — через девять месяцев после того, как купил её. Кроме того, сравнительно недавно, после слияния SpaceX и xAI, он переименовал объединённую компанию в SpaceXAI, хотя даже сам нередко использует просто SpaceX.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: