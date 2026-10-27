SpaceX заняла $40 млрд на ускорители для ИИ, а Маск пророчит неооблакам проблемы с финансированием

По словам мультимиллиардера Илона Маска (Elon Musk), его компания SpaceX привлекла $40 млрд заёмного финансирования для покупки ускорителей для выполнения ИИ-задач. Бизнесмен подтвердил слухи о том, что компания ищет средства, чтобы инвестировать в ЦОД и прочую ИИ-инфраструктуру, сообщает Datacenter Dynamics.

Ранее в этом месяце издание The Financial Times сообщало, что сделку по привлечению заёмных средств возглавляет компания Apollo и эта сделка должна быть закрыта в 2027 году.

В своей социальной сети X Маск не только подтвердил сделку, но и рассказал, что неооблачные провайдеры могут столкнуться с трудностями при получении кредитов на ИИ-инфраструктуру, поскольку рынки заёмного капитала для компаний, не имеющих других источников доходов за пределами сегмента ИИ-ЦОД, «полностью пересохли» в последние недели.

По словам бизнесмена, в результате около 200 неооблачных компаний могут просто погибнуть «на уровне мальков». При этом SpaceXAI самого Маска тоже предлагает собственные неооблачные сервисы и уже заключила крупные сделки с Anthropic и Google об аренде мощностей его компании.

Опасения того, что осторожные инвесторы могут затормозить развитие ИИ-инфраструктуры, усиливаются в последние недели.

Так, акции одного из крупнейших неооблачных провайдеров — компании CoreWeave — значительно упали в цене с начала октября. Двузначное процентное снижение на фондовом рынке пережили и другие компании из этого сегмента, включая Iren и Nebius.

Инвесторы обеспокоены объёмом средств, привлекаемых для развития ИИ-инфраструктуры. По некоторым данным, они покупают кредитно-дефолтные свопы (CDS), защищающие от дефолтов партнёров. Предполагается, что это позволит защитить их инвестиционные портфели в случае, если вложения в ИИ не оправдают ожиданий.

Неооблачные компании исторически полагались на выпуск облигаций для финансирования своих инфраструктурных ИИ-проектов. Если этот источник средств иссякнет, им, возможно, придётся сократить капитальные затраты, что может создать проблемы для поставщиков полупроводниковых решений. После комментариев Маска акции CoreWeave, Nebius, Iren и других компаний упали в цене более чем на 4 %.

Ранее с неутешительным для неооблачных компаний прогнозом выступило агентство Gartner. Эксперты считают вполне вероятным, что прогнозируемые капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру в период до 2030 года окажутся выше выручки провайдеров, в результате чего большинство неооблачных компаний будут вынуждены уйти с рынка или будут поглощены конкурентами. Предполагается, что независимость не смогут сохранить 80 % таких бизнесов.

Ранее Gartner прогнозировала, что к 2030 году на долю неооблачных провайдеров будет приходиться пятая часть рынка ИИ-облаков, общий объём которого составит $267 млрд. При этом есть данные, что операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам в сотрудничестве, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость.

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