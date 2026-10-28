Fujifilm запланировала крупнейшее за 20 лет расширение производства магнитных лент

 
fujifilm hardware lto резервное копирование схд

Чтобы удовлетворить спрос, обусловленный развитием технологий искусственного интеллекта, Fujifilm намерена пятикратно нарастить производственные мощности по выпуску магнитных лент, узнало японское издание Nikkei Asian Review. Это крупнейшая инвестиция компании в этот сегмент носителей данных за последние 20 лет.

В течение 2028 финансового года Fujifilm направит 10 млрд иен ($63,3 млн) на модернизацию своего завода в Одаваре под Токио. Основная часть средств пойдёт на наращивание мощностей по выпуску передовых магнитных лент, способных вмещать до 100 Тбайт данных.

Источник изображения: fujifilm.com

Источник изображения: fujifilm.com

Исследования в области магнитных лент компания начала ещё в 1954 году, первоначально для нужд телевещательного оборудования, а впоследствии для записи звука и видео. В настоящее время бум ИИ привёл к взрывном росту объёмов данных, которые требуют хранения. К 2030 году общемировой объём генерируемых данных достигнет 718 зеттабайт (1 зеттабайт равен 1 млрд Тбайт), что вчетверо превышает показатель 2024 года.

Магнитные ленты широко используются операторами ЦОД, финансовыми учреждениями и исследовательскими организациями для резервного копирования данных. Они подходят для долгосрочного хранения информации без подключения к ресурсам глобальной сети, что позволяет защитить данные от кибератак, случайной потери или изменения. Доминирующими носителями остаются быстрые SSD и ёмкие HDD, но магнитные ленты выигрывают у них в плане долговечности и стоимости.

Японские компании занимают прочные позиции на всех этапах поставок магнитных лент. Toray Industries, Teijin и другие производители выпускают служащую основной плёнку, а материалами для магнитного покрытия занимается, в частности, Dowa Holdings. Бум ИИ побуждает широкий круг японских производителей продукции для хранения данных наращивать инвестиции.

Ленточные накопители оказались дешевле и экологичнее HDD для «холодного» хранения данных. Ранее Fujifilm наладила выпуск 45-Тбайт моделей совместно с HPE. Услугу хранения данных на лентах представила, в частности, «Рег.ру».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1150560
« Назад к ленте

Комментарии