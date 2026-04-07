Fujifilm начала продажи картриджей LTO Ultrium 10 с «сырой» ёмкостью 40 Тбайт

Корпорация Fujifilm сообщила о доступности картриджей LTO Ultrium 10, способных хранить 40 Тбайт информации в «сыром» виде и до 100 Тбайт со сжатием 2,5:1. На сегодняшний день, как подчёркивается, это самые вместительные изделия семейства LTO Ultrium.

Картриджи были представлены в декабре прошлого года. Конструкция предусматривает применение ленты с подложкой на основе арамида, которая отличается уменьшенной толщиной. Используется гибридный материал с ферритом бария и ферритом стронция. Диапазон рабочих температур простирается от +15 до +35 °C против +15–25 °C у стандартных изделий.

По заявлениям Fujifilm, новые картриджи обеспечивают скорость передачи данных до 400 Мбайт/с. При работе с информацией в сжатом виде этот показатель увеличивается до 1000 Мбайт/с. Поддерживается аппаратное шифрование по алгоритму AES-256. Сохранность записанных сведений заявлена в течение 30 лет и более при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации. Для изделий LTO-10 ёмкостью 30 Тбайт доступна опция WORM (однократная запись и многократное чтение), которая предотвращает возможность изменения информации.

Отмечается, что картриджи Fujifilm LTO Ultrium 10 вместимостью 40 Тбайт легко интегрируются с существующими ленточными системами поколения LTO-10. Это обеспечивает простоту и эффективность модернизации. Накопители предназначены прежде всего для архивного хранения больших массивов информации. Такие устройства не потребляют энергию в состоянии покоя, что значительно снижает стоимость хранения в расчёте на 1 Тбайт. При этом достигается высокий уровень безопасности: благодаря возможности формирования «воздушного зазора» гарантирована целостность данных даже в скомпрометированных средах.

Нужно отметить, что картриджи LTO Ultrium 10 с «сырой» ёмкостью 40 Тбайт также представила корпорация IBM.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: