Грузинское облако Silk Cloud предложит ИИ-ускорители NVIDIA Blackwell в следующем году

Базирующаяся в Грузии облачная компания Silk Cloud обнародовала планы предложить клиентам своих ЦОД ИИ-ускорители NVIDIA Blackwell. Компания является подразделением Silknet и частью грузинской Silk Road Group намерена развернуть в стране системы HPE на основе решений NVIDIA HGX B300, сообщает Datacenter Dynamics.

Предложение станет актуально в 2027 году, как толь ко компания получит необходимые разрешения. Количество планируемых к использованию ускорителей пока не раскрывается.

По словам представителя Silk Road Group, эта инвестиция — первый шаг на пути к созданию возможностей, которые помогут Грузии занять место в развивающейся мировой ИИ-экономике и дадут возможность стать частью инфраструктуры, на которую эта экономика полагается.

Как заявил глава Silknet Давид Мамулавшивли (David Mamulaishvili), Грузия должна получить возможность не только пользоваться искусственным интеллектом, но и создавать его сама. Это обеспечит вклад в обеспечение конкурентоспособности страны, высоких темпов инноваций и создание новых деловых возможностей.

По данным бизнесмена, премьера первой системы на основе NVIDIA Blackwell Ultra в Грузии — часть долгосрочной стратегии Silknet, в рамках которой предусматривается содействие передовому цифровому развитию и ИИ, а также усиление технологических возможностей компании.

Silknet является грузинским телеком-провайдером, действующим с 2009 года. Silk Cloud заработала в 2025 году — компания предлагает услуги по обеспечению кибербезопасности, управлению данными, ИИ-сервисы и облачные системы коммерческим организациям.

Silknet начала строительство дата-центра для Silk Road в Тбилиси в августе 2026 года. ЦОД будет использовать 2 МВт вычислительных мощностей и будет готов к работе в 2027 году.

Новый дата-цент встроится в национальную инфраструктуру Silknet, включающую более 4 тыс. км магистральных ВОЛС с трансграничными соединениями с Арменией, Азербайджаном и Турцией, а также маршрутами в Европу, на Ближний Восток и в Азию.

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