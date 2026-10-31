Прогноз Kioxia разочаровал инвесторов — компания отметила снижение темпов роста стоимости флеш-памяти

Компания Kioxia Holdings объявила итоги II квартала 2026 финансового года, завершившегося 30 сентября. Благодаря высокому спросу на её продукцию со стороны провайдеров ИИ ЦОД выручка и прибыль компании значительно выросли, однако акции упали из-за слабого прогноза на текущий квартал.

Выручка Kioxia достигла ¥2,48 трлн ($15,7 млрд), показав рост год к году на 453,2 % — годом ранее выручка составила ¥448,3 млрд ($2,85 млрд). В предыдущем квартале этот показатель равнялся ¥1,77 трлн ($11,2 млрд, +40,3 % г/г). Совокупная выручка компании за предыдущий, 2025 финансовый год составила ¥2,34 трлн ($14,9 млрд). Тот факт, что Kioxia заработала за один квартал сумму, сопоставимую с своим годовым доходом, наглядно свидетельствует о мощном подъёме индустрии памяти.

Ещё более значительный рост показала прибыль Kioxia. По МСФО операционная прибыль компании за отчётный период составила ¥1,9947 трлн ($12,7 млрд), а скорректированная операционная прибыль (без учёта разовых статей) — ¥1,9883 трлн ($12,6 млрд). Это соответствует росту на 2181,1 % в годовом выражении и на 49,9 % по сравнению с предыдущим кварталом, что также превышает ранее озвученный прогноз в ¥1,9 трлн ($12,1 млрд). Скорректированная операционная маржа увеличилась с 75 % в предыдущем квартале до 80,2 %, что подчеркивает дальнейшее укрепление высокодоходного цикла в индустрии флеш-памяти.

Выручка сегмента SSD и СХД составила ¥1,616 трлн ($10,3 млрд, +37,6 % к предыдущему кварталу), что соответствует примерно 65 % от общего объёма выручки. При этом 65 % выручки сегмента обеспечили поставки для ЦОД и корпоративного сектора, а остальную часть — сегмент ПК и другие потребительские решения. Выручка в сегменте интеллектуальных устройств достигла ¥788,9 млрд (около $5,0 млрд), показав квартальный рост на 50,1 %. По заявлению компании, рост показателей обусловлен увеличением средних отпускных цен — следствием высокого спроса со стороны клиентов, развивающих технологии генеративного ИИ, — а также ростом объёма поставок продукции (в пересчёте на биты).

Вместе с тем в периоде с октября по декабрь Kioxia ожидает выручку на уровне ¥2,5 трлн ($15,9 млрд) и скорректированную операционную прибыль около ¥2 трлн ($12,7 млрд), что означает рост всего лишь на 1 % по сравнению с предыдущим кварталом по обоим показателям. Также ожидаемая операционная прибыль на 15 % ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере ¥2,35 трлн ($14,9 млрд), что сразу вызвало на рынке опасения в том, что пик цикла роста цен на рынке памяти уже пройден.

Kioxia сообщила, что в период с апреля по июнь средние цены реализации (в долларовом выражении) выросли последовательно примерно на 70 %. Однако в период с июля по сентябрь темпы роста средних цен замедлились до уровня «около 20–25 %», а для сопоставимых продуктов (с идентичными техническими характеристиками) рост составил лишь немногим более 30 %. Столь резкое замедление роста цен вызвало сомнения в устойчивости тренда на повышение стоимости памяти.

Финансовый директор Kioxia Акира Маусу (Akira Mausu) заявил: «Учитывая, что цены реализации уже значительно выросли, пока неясно, смогут ли они продолжить рост в 2027 финансовом году — пусть даже медленными темпами». Его заявление резко контрастирует с оценкой самой компании, согласно которой на рынке сохраняется жёсткий баланс спроса и предложения. В Kioxia также сообщили, что производственные мощности на весь 2027 финансовый год уже полностью законтрактованы в рамках долгосрочных соглашений, а на 2028 финансовый год долгосрочными контрактами охвачено более 50 % объёма поставок.

Для инвесторов ситуация в Kioxia — сочетание законтрактованных мощностей с осторожным прогнозом относительно дальнейшего повышения цен — вызывает вопросы по поводу того, как долго ещё продлится текущий цикл роста цен на рынке памяти. В масштабах отрасли рынок NAND вступает в период разнонаправленных тенденций. Спрос со стороны корпоративного сектора из-за ИИ остаётся стабильно высоким; долгосрочные контракты охватили большую часть производственных мощностей на ближайшие два года, а фундаментальный баланс спроса и предложения остаётся устойчивым.

В то же время замедление темпов роста краткосрочных цен в сочетании с прогнозами, оказавшимися ниже ожиданий рынка, может свидетельствовать о том, что повсеместный и однонаправленный рост цен на чипы памяти подходит к концу. Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов закупок оборудования для ИИ ЦОД, а также от того, насколько уверенным окажется восстановление спроса в сегменте потребительской электроники. При этом рост цен, вероятно, сменится структурной дифференциацией.

Между тем компания продолжает расширять производственные мощности. Ожидается, что во II полугодии текущего финансового года её капитальные затраты составят около ¥330 млрд (примерно $2,1 млрд) — это примерно в 2,4 раза больше, чем ¥137 млрд (около $869,7 млн), фактически инвестированных в I полугодии. Таким образом, совокупные капитальные вложения за год достигнут примерно ¥470 млрд (около $3,0 млрд). Основная часть этих средств будет направлена на расширение производственных линий для выпуска флеш-памяти BiCS Flash 8, а также на внедрение и наращивание мощностей по производству 3D-флеш-памяти десятого поколения.

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