E1.L вместимостью до 122,88 Тбайт: Kioxia представила QLC SSD серии LD4

Компания Kioxia анонсировала SSD семейства LD4 — свои первые твердотельные накопители типоразмера E1.L. Устройства предназначены для использования в серверах высокой плотности форм-фактора 1U, ориентированных на инфраструктуры гиперскейлеров и крупные дата-центры.

В изделиях применены 218-слойные чипы флеш-памяти BiCS 8 QLC NAND. Говорится о соответствии стандарту PCIe 5.0, но фактически накопители работают в режиме PCIe 4.0 x4. На начальном этапе в серию войдут модели вместимостью 15,36 и 30,72 Тбайт, а в перспективе могут появиться модификации ёмкостью до 122,88 Тбайт.

Новинки получили однопортовую конфигурацию. Упомянута поддержка спецификации NVMe 2.0e и отдельных положений спецификации OCP Datacenter NVMe SSD 2.6. Скорости чтения/записи, показатели IOPS и надёжности пока не раскрываются. При этом подчёркивается, что накопители оптимизированы для объектных хранилищ, задач ИИ и машинного обучения. Средства Power Loss Protection (PLP) отвечают за сохранность информации при внезапном отключении питания. Кроме того, реализовано сквозное шифрование. Габариты составляют 318,75 × 38,4 × 9,5 мм.

Накопители будут демонстрироваться на мероприятии OCP Global Summit 2026. Там же Kioxia покажет улучшенные SSD семейства GP Series на основе памяти XL-Flash третьего поколения. У них величина IOPS на операциях произвольного чтения блоков данных по 512 байт превышает 20 млн. Посетители саммита также смогут увидеть накопители Kioxia NX1 формата E1.S с жидкостным охлаждением. Все эти изделия рассчитаны на применение в современных дата-центрах.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: