Kioxia представила SSD серии GP для ИИ-нагрузок

Компания Kioxia объявила о разработке высокопроизводительных накопителей Super High IOPS SSD семейства GP, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки. Пробные поставки этих изделий планируется организовать к концу текущего года.

Особенность Super High IOPS SSD заключается в том, что графический ускоритель в составе системы может получать прямой доступ к такому накопителю. В такой конфигурации флеш-память используется для расширения встроенной памяти HBM, объёма которой зачастую оказывается недостаточно для задач ИИ.

Скоростные показатели устройств Kioxia GP пока не раскрываются. Отмечается, что новые накопители разработаны в рамках инициативы NVIDIA Storage-Next, которая предполагает создание чипов флеш-памяти NAND и сопутствующих контроллеров следующего поколения. Ранее говорилось, что подобные SSD будут оснащаться интерфейсом PCIe 6.0, а показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) на первом этапе составит около 25 млн с последующим повышением до 100 млн. В основу изделий Kioxia GP положены высокопроизводительные чипы флеш-памяти XL-Flash Storage Class Memory с низкой задержкой. Новинки будут предлагаться в различных форм-факторах, включая SFF.

Kioxia также отмечает, что для масштабных задач инференса подходят её SSD семейства CM9, оборудованные интерфейсом PCIe 5.0. Речь, в частности, идёт о накопителях вместимостью 25,6 Тбайт на основе флеш-чипов TLC. Такие устройства рассчитаны на три полных перезаписи в сутки (3 DWPD). Поставки этих изделий начнутся в III квартале нынешнего года.

