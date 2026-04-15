Анонсированы китайские SSD для дата-центров PetaIO: PCIe 6.0, CXL 3.0 и 28 Гбайт/с

 
Китайская компания PetaIO, по сообщениям сетевых источников, разработала высокопроизводительные SSD нового поколения с интерфейсом PCIe 6.0, предназначенные для использования в дата-центрах, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки.

Полностью характеристики устройств не раскрываются. Известно, что в их основу положен передовой контроллер Titanium Himalaya, при изготовлении которого применяется 6-нм техпроцесс. Говорится о поддержке CXL 3.0, а также о возможности формирования пулов памяти объёмом до 256 Тбайт.

Заявленная скорость передачи данных при последовательном чтении превышает 28 Гбайт/с. Накопители специально оптимизированы для выполнения задач в области ИИ. Показатель IOPS при произвольном чтении информации блоками по 512 байт составляет до 50 млн. При этом обеспечивается задержка на уровне 2,7 мкс.

Источник изображения: PetaIO

Предполагается, что новые SSD помогут решить проблему «стены памяти» в масштабных инфраструктурах ИИ. О ёмкости накопителей и их форм-факторе пока ничего не сообщается. При этом подчёркивается, что устройства совместимы с современными высокопроизводительными сетевыми экосистемами.

Нужно отметить, что в настоящее время на сайте PetaIO упомянуты SSD нескольких семейств. Это, в частности, решения PETA8118 формата U.2 (PCIe 4.0 x4) вместимостью до 8 Тбайт, PETA8118 типоразмера M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) ёмкостью до 4 Тбайт, PETA8118 стандарта E1.S (PCIe 4.0 x4) на 2–8 Тбайт и изделия PETA8118 в виде карт расширения PCIe 4.0 x4 ёмкостью до 4 Тбайт.

