Анонсированы китайские SSD для дата-центров PetaIO: PCIe 6.0, CXL 3.0 и 28 Гбайт/с

Китайская компания PetaIO, по сообщениям сетевых источников, разработала высокопроизводительные SSD нового поколения с интерфейсом PCIe 6.0, предназначенные для использования в дата-центрах, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки.

Полностью характеристики устройств не раскрываются. Известно, что в их основу положен передовой контроллер Titanium Himalaya, при изготовлении которого применяется 6-нм техпроцесс. Говорится о поддержке CXL 3.0, а также о возможности формирования пулов памяти объёмом до 256 Тбайт.

Заявленная скорость передачи данных при последовательном чтении превышает 28 Гбайт/с. Накопители специально оптимизированы для выполнения задач в области ИИ. Показатель IOPS при произвольном чтении информации блоками по 512 байт составляет до 50 млн. При этом обеспечивается задержка на уровне 2,7 мкс.

Предполагается, что новые SSD помогут решить проблему «стены памяти» в масштабных инфраструктурах ИИ. О ёмкости накопителей и их форм-факторе пока ничего не сообщается. При этом подчёркивается, что устройства совместимы с современными высокопроизводительными сетевыми экосистемами.

Нужно отметить, что в настоящее время на сайте PetaIO упомянуты SSD нескольких семейств. Это, в частности, решения PETA8118 формата U.2 (PCIe 4.0 x4) вместимостью до 8 Тбайт, PETA8118 типоразмера M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) ёмкостью до 4 Тбайт, PETA8118 стандарта E1.S (PCIe 4.0 x4) на 2–8 Тбайт и изделия PETA8118 в виде карт расширения PCIe 4.0 x4 ёмкостью до 4 Тбайт.

