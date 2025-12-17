SK hynix и NVIDIA объединили усилия для создания сверхбыстрых SSD для ИИ-систем

Компании SK hynix и NVIDIA, по сообщениям сетевых источников, занимаются совместной разработкой сверхбыстрых SSD, которые, как ожидается, помогут устранить узкие места современных ИИ-платформ. Проект получил название Storage Next: он предполагает создание чипов флеш-памяти NAND и сопутствующих контроллеров следующего поколения.

По информации ресурса ZDNet, первые прототипы изделий партнёры намерены представить к концу следующего года. Речь идёт о накопителях с интерфейсом PCIe 6.0, которые смогут демонстрировать показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) на уровне 25 млн. Более того, в 2027-м, как ожидается, будет выпущено устройство с величиной IOPS до 100 млн. Для сравнения, современные высокопроизводительные SSD корпоративного класса имеют значение IOPS на уровне 2–3 млн.

В основу накопителей Storage Next лягут наработки SK hynix в области памяти AI-N (AI-NAND), оптимизированной для ИИ. В частности, упоминаются решения AI-N P: предполагается, что такие устройства будут выполнены в форм-факторе EDSFF E3.x. Они получат контроллер, предназначенный для выполнения как обычных рабочих нагрузок, так и с высоким показателем IOPS.

По мере того, как ИИ-платформы переходят от обучения к инференсу, возможностей памяти HBM с высокой пропускной способностью оказывается недостаточно: наблюдается разрыв между объёмом и производительностью HBM и вычислительными возможностями ИИ-ускорителей на базе GPU. Цель проекта Storage Next состоит в том, чтобы решить эту проблему путём использования инноваций в области NAND. По сравнению с современными SSD накопители Storage Next смогут демонстрировать увеличение показателя IOPS в 30–50 раз. Кроме того, SK hynix разрабатывает память AI DRAM (AI-D) для ИИ-платформ: эти изделия, как предполагается, помогут справиться с нехваткой памяти.

