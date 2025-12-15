Квартальные продажи корпоративных SSD подскочили на 28 %, установив новый рекорд

По данным компании TrendForce, суммарная выручка пяти ведущих поставщиков SSD корпоративного класса в III квартале уходящего года достигла $6,54 млрд, что стало новым рекордом (для 2025-го). Рост по отношению к предыдущему кварталу составил 28 %.

Аналитики отмечают, что развитию рынка способствует сектор ИИ, где наблюдается дальнейший переход от обучения больших языковых моделей (LLM) к инференсу. На этом фоне североамериканские поставщики облачных услуг активно масштабируют ИИ-инфраструктуру, закупая высокопроизводительные SSD. Кроме того, отмечено повышение спроса на серверы общего назначения с твердотельными накопителями. Всё это привело к скачку цен на корпоративные SSD, а следовательно, и к увеличению объёма рынка.

Лидером отрасли является компания Samsung, которая выигрывает от широкого ассортимента устройств на основе чипов памяти TLC. В III четверти 2025 года продажи южнокорейского поставщика поднялись на 28,6 % по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув приблизительно $2,44 млрд. При этом доля Samsung составила 35,1 %. На втором месте в рейтинге располагается SK Group (SK hynix и Solidigm), у которой выручка в квартальном исчислении выросла на 27,3 % — до $1,86 млрд, а доля зафиксирована в размере 26,8 %.

Закрывает тройку Micron с $991 млн и прибавкой в 26,3 %: эта компания контролирует 14,3 % отрасли. Далее идут Kioxia и SanDisk с поставками в денежном выражении в объёме $978,4 млн и $269 млн и ростом на 30,4 % и 26,3 %: эти производители удерживают 14,1 % и 3,9 % сектора соответственно. Сообща пять перечисленных компаний занимают 94,2 % глобального рынка SSD корпоративного класса.

Аналитики TrendForce отмечают, что в IV квартале 2025-го ситуация на рынке значительно изменилась. Крупные поставщики чипов флеш-памяти NAND с осторожностью относятся к увеличению производства из-за ранее наблюдавшейся волатильности, в результате чего объём выпуска корпоративных SSD значительно отстаёт от спроса. Вместе с тем облака активно наращивают запасы, опасаясь дефицита SSD, который может негативно сказаться на темпах расширения ИИ-инфраструктуры. Таким образом, прогнозирует TrendForce, средние контрактные цены на корпоративные SSD в последней четверти года вырастут более чем на 25 % по сравнению с предыдущим кварталом, что потенциально может привести к новым рекордным показателям выручки поставщиков данной продукции.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: