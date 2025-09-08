Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ

 
hardware ssd trendforce анализ рынка

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса во II квартале текущего года: поставки в денежном выражении достигли $5,48 млрд. Для сравнения, в I четверти 2025-го отгрузки оценивались в $4,76 млрд. То есть, зафиксирован рост примерно на 15,1 %.

Аналитики отмечают, что повышение спроса обусловлено прежде всего стремительным развитием ИИ. Операторы дата-центров и гиперскейлеры продолжают активно закупать высокопроизводительные системы хранения данных на основе SSD.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Ведущим игроком рынка является Samsung с продажами на уровне $1,9 млрд во II квартале нынешнего года, что соответствует росту на 0,5 % по отношению к I четверти 2025-го. При этом доля южнокорейского производителя сократилась в квартальном исчислении с 39,6 % до 34,6 %. На втором месте располагается SK Group (SK hynix + Solidigm), увеличившая отгрузки на 47,1 % — до $1,46 млрд: доля группы поднялась с 20,8 % до 26,7 %. Замыкает тройку Micron, у которой продажи в квартальном выражении упали на 7,9 % — до $784,6 млн. Эта компания контролирует 14,3 % отрасли против 17,9 % в I квартале 2025 года.

Далее идёт Kioxia, продемонстрировавшая рост выручки на 32,5 % по сравнению с предыдущим кварталом — до $750,3 млн, тогда как рыночная доля компании увеличилась с 11,9 % до 13,7 %. На пятом месте находится SanDisk, которая выручила около $213,0 млн, что на 8,2 % меньше, чем в предыдущем квартале: позиции компании ослабли с 4,9 % до 3,9 %.

Таким образом, суммарная выручка пяти ведущих поставщиков по итогам II квартала 2025 года достигла $5,11 млрд, что на 12,7 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Эти игроки сообща контролируют 93,2 % отрасли в денежном выражении. Кварталом ранее их суммарная доля была выше — приблизительно 95,1 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1128880
« Назад к ленте

Комментарии
Система Orphus