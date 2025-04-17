Seagate утверждает, что HDD гораздо экологичнее SSD с точки зрения углеродных выбросов

Эффективное использование энергии является одним из приоритетов для половины руководителей бизнеса, указывается в докладе Seagate Decarbonizing Data. По словам компании, «устаревающие» HDD могут оказаться более предпочтительным выбором для операторов ЦОД, чем SSD, сообщает Blocks & Files.

В докладе цитируется прогноз Goldman Sachs, в котором упомянуто, что потребление энергии ЦОД увеличится к 2030 году на 165 % в сравнении с 2023 годом. При этом рост объёмов обрабатываемых данных и замедление развития энергоэффективных технологий, а также рост применения ИИ «оказывают давление» на организации, пытающиеся одновременно контролировать углеродные выбросы, расширение инфраструктуры и совокупную стоимость владения (TCO).

По словам Seagate, дата-центры постоянно находятся в центре внимания, не только потому, что они поддерживают современные ИИ-задачи, но и потому, что становятся одним из наиболее энергоёмких секторов цифровой экономики. Операторам приходится находить баланс между стоимостью и экоустойчивостью, а также искать возможности для оптимизации того и другого.

Важно, что Seagate отнюдь не призывает избавляться от «устаревших» жёстких дисков — скорее, наоборот. В докладе приводится сравнение HDD, SSD и LTO с точки зрения углеродных выбросов, создаваемых во время производства и доставки накопителей разных типов (Embodied Carbon). Исследование показывает, что SSD в этом отношении наименее экологичны, как по массе выбросов на терабайт ёмкости, так и в целом.

HDD же оказались самыми экобезопасными в обоих отношениях. Ленточные (LTO) накопители демонстрируют «средний» уровень, но в пересчёте на годы работы их выбросы больше, чем у HDD. В докладе предлагается три столпа построения более экоустойчивого будущего:

Технологические инновации — развитие вычислительных мощностей, увеличение поверхностной плотности хранения и внедрение энергоэффективных технологий вроде жидкостного охлаждения и современных HVAC-систем могут значительно снизить энергопотребление и углеродные выбросы;

Увеличение жизненного цикла и циклическое использование оборудования — ремонт, повторное использование и регулярное обслуживание модулей хранения данных увеличивает срок их работы и снижает уровень выбросов, а мониторинг окружающей среды в режиме реального времени и прозрачность отчётов обеспечивает дополнительный уровень экобезопасности;

Отчётность всей экосистемы — достижение значимого снижения выбросов Scope 1, 2 и 3 требует сотрудничества всех участников отрасли, включая вендоров, поставщиков и облачных провайдеров.

В качестве примера инноваций приводится передовая технология Mozaic 3+ на базе HAMR. Уже налажено массовое производство соответствующих HDD, позволяющих сохранять втрое больше данных, чем обычный жёсткий диск на 10 Тбайт. С точки зрения выбросов они более чем на 70 % экологичнее на каждый Тбайт. Кроме того, по данным IDC, у них на 25 % ниже и стоимость 1 Тбайт.

В Seagate считают, что вопрос экоустойчивости нельзя решить в изоляции одних технологий от других. Всеобъемлющий подход касается как инфраструктуры, так и управления жизненным циклом оборудования, а также отчётности, касающейся всей индустрии. Это позволяет обеспечить рост ИИ и операций ЦОД не за счёт окружающей среды.

Стоит отметить, что Seagate продаёт и собственные накопители Nytro SSD для дата-центров. При этом производитель All-Flash хранилищ Pure Storage придерживается иных взглядов, предлагая оценивать ситуацию в целом. По расчётам компании, у хранилища ёмкостью 1 Эбайт в течение 10 лет на жёсткие диски придётся 107 984 т выбросов углерода, тогда как в случае SSD-модулей Pure DFM — всего 14 779 т.

В 2023 году также сообщалось, что SSD оказались вреднее HDD, но не в процессе эксплуатации, а на этапе производства. Тогда же сообщалось, что ленточные накопители дешевле и экологичнее жёстких дисков для хранения «холодных» данных. Впрочем, решения всё той же Pure Storage уже начали выборочно вытеснять HDD.

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