SK hynix создала на базе Solidigm американскую «дочку» для инвестиций в ИИ-решения

Южнокорейская компания SK hynix объявила о создании в США новой компании, специализирующейся на решениях в сфере ИИ с предварительным названием AI Company (AI Co.). Новая компания будет сформирована путём реструктуризации Solidigm (SK hynix NAND Product Solutions Corp.), калифорнийской «дочки» SK hynix по производству SSD корпоративного класса, образованной в 2021 году в результате покупки NAND-бизнеса Intel за $9 млрд. При этом её бизнес-операции будут переданы новой дочерней компании, которая будет называться Solidigm Inc., «для обеспечения преемственности бренда».

Новая структура призвана укрепить конкурентоспособность SK hynix в области технологий памяти для ИИ-платформ, включая высокоскоростную память (HBM). Компания заявила, что эта инициатива знаменует собой переход от традиционной роли производителя памяти к роли ключевого партнёра в решениях для ИИ ЦОД. Полученные в этой роли возможности будут объединены для создания синергии с дочерними компаниями и филиалами SK Group.

SK hynix отметила, что благодаря своему бизнесу по производству SSD корпоративного класса, Solidigm уже является ключевым игроком в экосистеме ИИ ЦОД. Включение Solidigm в состав AI Company направлено на поиск возможностей для сотрудничества и развития бизнеса, которые могут создать синергию с различными направлениями бизнеса в ИИ-индустрии.

Официальное название AI Company будет объявлено в феврале. Сначала будет сформирована временная управленческая команда и совет директоров, после чего запланирован переход к постоянной управленческой группе, состоящей из местных экспертов с глубокими знаниями рынка США. Для обеспечения первоначального финансирования SK hynix инвестирует в AI Company $10 млрд. Причём эта сумма будет структурирована как резерв на привлечение капитала, в рамках которого средства будут использоваться по запросу AI Co. для финансирования инвестиций.

SK hynix планирует осуществлять через AI Co. стратегические инвестиции в ИИ-компании и расширять сотрудничество с американскими новаторами в сфере ИИ. SK hynix стремится укрепить своё лидерство в области производства памяти, одновременно развивая возможности решений по всей цепочке создания стоимости в ИИ ЦОД, поскольку растёт спрос на оптимизацию на системном уровне для решения проблем с узкими местами в передаче данных, отметил ресурс Korea IT Times. Первоначально SK hynix планирует сосредоточиться на ПО для оптимизации ИИ-систем, а затем постепенно расширять инвестиции в экосистему ИИ ЦОД.

Недавно сообщалось о том, что SK hynix на три месяца ускорила график запуск завода по производству микросхем в южнокорейском Йонъине (Yongin), поскольку компания вкладывает большие деньги в освоение ИИ-волны. На поставках для ЦОД можно заработать ещё больше, поскольку, по крайней мере в краткосрочной перспективе, это создало дефицит памяти в потребительском секторе, отметил ресурс Hothardware. Также в этом месяце стало известно, что SK hynix инвестирует ₩19 трлн ($12,9 млрд) в строительство нового завода по упаковке и тестированию чипов для ИИ-технологий в Чхонджу (Cheongju).

Планы по созданию нового предприятия в США также соответствуют политике США, стимулирующей размещение производства в стране с помощью регулирования пошлин на поставки извне. SK hynix уже строит в Индиане научно-исследовательский центр по производству современных микросхем и их упаковке стоимостью $3,87 млрд, о котором было объявлено ещё в 2024 году. Завод будет производить HBM для ИИ-ускорителей, начало его работы запланировано на 2028 год, пишет ресурс CNBC.

