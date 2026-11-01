SpaceX не смогла отделаться от иска NAACP по поводу загрязнения воздуха в Мемфисе

ИИ-подразделению SpaceX — компании SpaceXAI/SpaceXSI не удалось добиться отклонения судом иска со стороны НКО NAACP, обвиняющей техногиганта в загрязнении воздуха выбросами, связанными с работой ЦОД в Мемфисе, сообщает CNBC. Суд продолжит рассматривать дело в федеральном суде штата Миссисипи.

Согласно иску, SpaceXAI нарушила закон США о чистом воздухе (Clean Air Act) из-за использования газовых турбин для выработки электроэнергии, предназначенной для своих ЦОД в районе Большого Мемфиса.

Дата-центры Colossus и строящаяся электростанция в Саутхейвене (Southaven) вызывают недовольство местных жителей не первый год. В апреле 2026 года юристы Southern Environmental Law Center и НКО Earthjustice выступили с иском от имени NAACP.

В иске, поданном в Окружной суд США по Северному округу Миссисипи, утверждается, что с августа по декабрь 2025 года xAI (позже влившаяся в состав SpaceXAI) и её дочерняя структура MZX Tech использовали в Саутхейвене 27 газовых турбин, не получив разрешения на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, без учёта воздействия на здоровье и безопасности живущих на на окружающей территории людей. Утверждается, что выбросы турбин имеют неприятный запах и угрожают здоровью местного населения, не считая прочих негативных последствий.

В поданном SpaceXAI ходатайстве об отклонении иска представители SpaceXAI подчёркивали, что попавшие в поле зрения правосудия турбины следует считать «мобильными источниками» выбросов, на которые требования о получении разрешений не распространяются. Также компания утверждала, что у NAACP нет права подавать иск на основании Clean Air Act и сама возможность подачи исков подобными инициативными группами неконституционны.

Суд отклонил доводы ответчиков, подчеркнув, что истцы обладают предусмотренным Clean Air Act правом обращения в суд, поскольку газовые турбины не являются «мобильным» источником выбросов и поскольку не нарушается статья II конституции США и доктрина о недопустимости передачи частным лицам государственных полномочий. Поэтому рассмотрение требований истцов будет продолжено.

Примечательно, что решение вынесено всего через пару недель после того, как тот же суд отклонил и ходатайство Министерства юстиции США — то предлагало прекратить разбирательство в отношении SpaceXAI по соображениям национальной безопасности.

На днях сообщалось, что SpaceXAI грозит штраф в размере $6,1 млн, поскольку компания начала строить свои ЦОД в штате Миссисипи без необходимых разрешений.

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