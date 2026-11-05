SpaceX намерена запустить в 2027 году 10 ГВт мощностей ИИ ЦОД — цель представляется достижимой

В ходе квартального отчёта глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) выразил «полную уверенность», что только в 2027 году компания намерена ввести в строй 10 ГВт вычислительных мощностей, отмечает Tom’s Hardware. Поставленная цель вполне достижима, допускают аналитики Semiaccurate, — если все факторы сложатся удачно.

В качестве доказательства приводятся высокие темпы строительства объектов Colossus 1 и Colossus 2 — их оценка приводится на основе аэрофотоснимков и доступной информации. Мощность электроснабжения Colossus 2 в январе составляла 0,4 ГВт, а к концу года она вырастет до запланированных 2,4 ГВт — судя по тому, с какой скоростью на площадку прибывает оборудование. На отслеживаемых объектах, включая комплексы Colossus и Starbase, могут быть развёрнуты до 9 ГВт вычислительных мощностей.

На территории Colossus 2 размещены 89 газовых турбин, способных вырабатывать около 2,5 ГВт электроэнергии, и 1377 аккумуляторных систем Tesla Megapack. Но из-за экологических норм компании разрешат использовать собственные турбины для генерации только 1,24 ГВт. С учётом поступающих из внешней энергосети 1,2 ГВт остаётся дефицит в 300 МВт, который, вероятно, будет восполняться за счёт аккумуляторов и, возможно, дополнительных внешних источников.

По состоянию на 25 сентября Маск сообщил, что в системе Colossus 2 уже задействованы 550 000 GPU — предположительно, на уже существующих объектах Macrohard и Macroharder. В кратчайшие сроки компания стремилась подготовить площадки Gun Range и Project SPAM. Работы там идут быстрыми темпами: там, где ещё несколько месяцев назад была голая земля, теперь появились строения. Но не факт, что в них уже установлены стойки с GPU. Темпы строительства настолько стремительные, что работы начинаются ещё до принятия окончательного решения о схеме электроснабжения и доставки необходимого оборудования.

Если SpaceX удастся поддерживать непрерывный поток газовых турбин, это будет достижением. Tesla, возможно, производит механическое и электрическое оборудование в виде готовых модулей, которые развёртываются сразу после доставки с завода или прямо с грузовиков — временные турбины, в частности, размещены на платформах грузовых машин. Эти мобильные электростанции помогают обойти некоторые нормативные ограничения.

Ранее SpaceX уже сталкивалась с проблемами из-за установки турбин для Colossus. Значительные мощности требуют колоссального количества ИИ-ускорителей — недавно стало известно, что SpaceX привлекла на их покупку $40 млрд заёмного капитала.

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