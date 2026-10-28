Broadcom договорилась с банками о кредитах на $63 млрд для поставок её чипов Anthropic

Broadcom заключила сделку с банками Уолл-стрит — Bank of America, Blackstone, Citi и Morgan Stanley — в рамках которой те предоставят финансирование в размере $63 млрд на закупку у неё чипов для ИИ и сетевого оборудования для компании Anthropic. Эта сделка стала одной из крупнейших долговых операций, связанных с развитием ИИ-инфраструктуры, отметило агентство Reuters.

Согласно условиям сделки, будет создана специализированная проектная компания (SPV), через которую будет осуществляться закупка специализированных ИИ-ускорителей (XPU) и высокоскоростных сетевых решений Broadcom. Затем это оборудование будет передано в лизинг компании Anthropic, его поставки начнутся в 2027 году.

В сделке используется многоуровневая кредитная структура, позволяющая сбалансировать риски и масштаб. Bank of America, Citi и Morgan Stanley выступают ведущими организаторами приоритетного займа (старшего долга). По словам источников, знакомых с ситуацией, объём приоритетных займов составляет около $43,5 млрд, что соответствует 69 % от общего объема финансирования

Компания Blackstone, специализирующаяся на альтернативных инвестициях, берёт на себя обязательство финансирования второго уровня (вторичный долг), которое имеет более низкий приоритет по сравнению со старшим долгом.

В свою очередь, Broadcom берет на себя часть обязательств по финансированию, предоставляя так называемую гарантию остаточной стоимости (residual value support) кредиторам, выдающим приоритетные займы, что фактически служит существенным обеспечением в структуре финансирования.

Как сообщает The Wall Street Journal, генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) потратил почти два месяца, пытаясь убедить банки предоставить более $40 млрд займа в рамках этой сделки. Однако, по словам осведомлённых источников, в последние недели некоторые банки начали проявлять всё больше беспокойства по поводу участия в проекте, получившем название Project North Star.

Как утверждают источники, гендиректор Broadcom провёл в минувшие выходные переговоры с руководством банков, добившись подтверждения их участия. Кроме того, было достигнуто соглашение о повышении процентных ставок по кредитам.

Банки также получили дополнительные заверения относительно гарантий со стороны Broadcom, которые защитят их от убытков в случае, если Anthropic не сможет погасить кредиты. Сделка была анонсирована поздно вечером в понедельник — после того как Anthropic подала документы для IPO.

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