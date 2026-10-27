Anthropic подала заявку на IPO, которое обещает стать рекордным

Американская ИИ-компания Anthropic подала документы (форма S-1) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках подготовки к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в США, запланированному на эту осень. Ожидается, что IPO состоится в ноябре. Компания намерена выйти на биржу Nasdaq Global Select Market с тикером ANT. До этого, в июне, Anthropic подала в SEC конфиденциальную заявку на IPO.

Масштаб размещения может превзойти июньское IPO компании SpaceX, в ходе которого было привлечено $86 млрд. Как ожидают аналитики, компания может получить в результате IPO до $100 млрд, что станет новым рекордом первичного публичного размещения акций в США.

Согласно 335-страничному документу, а также предыдущей информации, выручка Anthropic стремительно растёт. В 2025 году она выросла до $4,59 млрд, по сравнению с $386 млн годом ранее и $41 млн в 2023 году. За первое полугодие 2026 года выручка компании составила 16,29 млрд, что значительно превышает показатель в $1,16 млрд за аналогичный период 2025 года.

При этом за последние три года затраты на вычислительные ресурсы и инфраструктуру значительно превысили выручку компании.

Anthropic взяла на себя обязательства по расходам на сумму более $600 млрд в рамках партнёрств с восемью компаниями, рассчитанных на десятилетний период — это одно из крупнейших в истории обязательств по развитию ИИ-инфраструктуры. В Anthropic отмечают, что многие положения этих соглашений предусматривают невозможность их расторжения или требуют осуществления платежей независимо от фактического объёма использования услуг. В частности, компания обязалась потратить в течение ближайших 7–10 лет на облачные вычисления не менее $110 млрд в сотрудничестве с Amazon, около $114,5 млрд — с Google и $44,9 млрд — с Microsoft.

При этом некоторые из этих компаний одновременно являются крупнейшими инвесторами Anthropic. Amazon инвестировала в Anthropic не менее $13 млрд и планирует вложить ещё до $20 млрд. Google, в свою очередь, взяла на себя обязательства по инвестированию в Anthropic суммы до $40 млрд.

Вместе с тем, облачные провайдеры всё чаще начинают рассматривать Anthropic как конкурента. В самой компании признают, что это может затруднить получение необходимых вычислительных мощностей от партнёров. В документах указано, что Amazon, Google и Microsoft могут отдавать приоритет собственным потребностям или компаниям-конкурентам, в которые они инвестировали.

Anthropic зарегистрирована как корпорация общественного блага (Public Benefit Corporation, PBC) в штате Делавэр, что обязывает руководство компании находить баланс между получением прибыли для инвесторов и разработкой ИИ на благо человечества.

Основателям компании (двум ключевым фигурам и пяти их соучредителям) предоставляется 50,1 % голосов акционеров посредством выпуска акций класса F. Кроме того, Anthropic учредила так называемый «Траст долгосрочной общественной пользы» (Long-Term Benefit Trust), в состав которого вошли независимые лица, не имеющие финансовых интересов в компании. Этот орган наделен правом назначать директоров и призван гарантировать, что компания не поставит финансовую выгоду выше общественной безопасности.

Ожидается, что такая структура может ограничить возможности инвесторов по контролю за деятельностью компании, а также снизить влияние публичных акционеров. По заявлению компании, концентрация контроля и капитала в руках узкого круга лиц необходима для снижения рисков, связанных с ИИ.

Согласно поданным регулятору документам, часть привлечённых средств может быть направлена ​​на приобретение других предприятий и технологий, а также на инвестиции в инфраструктуру — всё это необходимо для расширения бизнеса.

Потребность в капитале объясняет, почему Anthropic планирует выйти на публичный рынок уже в этом году, не дожидаясь следующего — как её конкурент OpenAI. Ситуацию осложняет риск того, что спрос на акции компаний в сфере ИИ может упасть или даже рухнуть. Инвесторы обеспокоены огромными финансовыми запросами сектора; в последнее время несколько технологических компаний уже отказались от планов проведения IPO.

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