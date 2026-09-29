Anthropic получит доступ к ИИ-инфраструктуре Akamai в рамках сделки на $11,6 млрд

Компания Akamai Technologies заключила с Anthropic соглашение стоимостью $11,6 млрд, в рамках которого её подразделение Akamai Cloud в течение семи лет будет предоставлять разработчику ИИ услуги распределённой облачной инфраструктуры и ПО. До этого, в мае, Anthropic заключила с Akamai соглашение на сумму $1,8 млрд. В рамках нового соглашения Akamai предоставила Anthropic варрант на покупку конвертируемых привилегированных акций серии B без права голоса.

Варрант распространяется на 7,7 млн акций (около 5 % находящихся в обращении обыкновенных акций Akamai) с ценой исполнения $111,33 за акцию. Ожидается, что право на покупку (вестинг) примерно 2 % акций возникнет в рамках первоначального соглашения на вышеуказанную сумму — $11,6 млрд. Право на приобретение остальных 3 % акция Anthropic получит, если в течение семилетнего периода увеличит объём закупок на сумму до $9 млрд. За каждые дополнительные $3 млрд, потраченные на облачные услуги на согласованных сторонами условиях, Anthropic получит право на покупку ещё примерно 1 % акций Akamai.

Akamai отметила, что её инфраструктура поддерживает полный жизненный цикл приложений — в том числе используемых в сфере ИИ — и обеспечивает высокую скорость, надёжность и безопасность. По её оценкам, совокупные капитальные затраты, связанные с реализацией соглашения с Anthropic, составят около $5,5 млрд.

Akamai прогнозирует увеличение капитальных затрат в этом году примерно на $1,7 млрд — главным образом для предварительной закупки критически важных компонентов, включая модули памяти, сохранив прежним прогноз по выручке. Общая стоимость многолетних облачных контрактов Akamai, заключённых компанией в текущем году, без учёта этой сделки, превышает $2,8 млрд.

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