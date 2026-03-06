Akamai развернёт тысячи ускорителей NVIDIA RTX Blackwell для распределённого инференса

Облачный провайдер Akamai анонсировал покупку «тысяч» ИИ-ускорителей для развития своей распределённой облачной инфраструктуры по всему миру. Развёртывание новых чипов позволит создать единую оптимизированную ИИ-платформу для быстрого и распределённого инференса в глобальной сети Akamai. По словам компании, она готовит базовую инфраструктуру для «физического» и «агентного» ИИ, где решения необходимо принимать в режиме реального времени. Ранее компания анонсировала проект Akamai Inference Cloud.

Как заявляет Akamai, пока крупные облачные бизнесы расширяют проекты обучения ИИ, компания сосредоточилась на удовлетворении потребностей эпохи инференса. Централизованные ИИ-фабрики имеют важное значение для создания моделей, но для их масштабной эксплуатации необходима децентрализованная «нервная система». Внедрение NVIDIA Blackwell в распределённая инфраструктуру, как ожидается, позволит ИИ взаимодействовать с «физическим» миром на местах — с системами автономной доставки, умными энергосетями, роботами-хирургами, антифрод-системами т.п. — без географических и финансовых ограничений, характерных для классических облаков.

Интеграция ускорителей Blackwell обеспечит:

предсказуемый, высокопроизводительный инференс на выделенных кластерах для получения быстрых ответов;

оптимизацию ИИ-моделей на месте для обеспечения конфиденциальности данных в соответствии с локальными требованиями;

дообучение — тонкую настройку базовых ИИ-моделей с использованием собственных данных пользователей.

Предоставляя инструментарий для выполнения задач ближе к конечным пользователям, Akamai обеспечивает высокую пропускную способность и, как утверждается, одновременно снижает задержку до 2,5 раз. Это позволит бизнесам экономить до 86 % на инференсе в сравнении с обычными облачными компаниями-гиперскейлерами. Платформа объединяет серверы на основе ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition с DPU NVIDIA BlueField-3 и распределённую облачную инфраструктуру Akamai с 4,4 тыс. точек присутствия.

Cloudflare применяет платформу с «бессерверным» инференсом в более чем 200 городах. Её Workers AI обеспечивают глобальный инференс с задержкой менее 100 мс без специального выделения кластеров ускорителей. Fastly применяет платформу периферийных вычислений, но предлагает меньшее количество локальных точек присутствия (PoP) для выполнения задач на GPU/CPU.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: