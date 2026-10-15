Anthropic по секрету сообщила инвесторам о росте выручки на 45 % и выходе на прибыль

В рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) компания Anthropic на закрытой встрече с инвесторами, заинтересованными в покупке её акций, поделилась некоторыми финансовыми показателями за последнее время, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники. Выручка Anthropic в III квартале выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 45 % до $16,8 млрд.

Во II квартале выручка компании равнялась $11,6 млрд, а в I квартале — $4,7 млрд. В Anthropic также заявили, что в III квартале компания вышла на прибыльность (с учетом корректировок), и что её денежный поток стал положительным: в III квартале на каждый доллар, потраченный на вычислительные мощности, приходилось $1,70 выручки. По данным The Wall Street Journal, инвесторы ожидают, что к концу года показатель годовой аннуализированная выручки Anthropic достигнет $110 млрд. При таком уровне выручки компания уверенно вошла бы в список Fortune 100 — рейтинг 100 крупнейших по объёму выручки компаний США.

Даже лидеры ИТ-рынка не могут сравниться с тем, чего удалось достичь Anthropic за короткое время. Компании Alphabet потребовалось около 16 лет, чтобы выйти на годовую выручку в $65 млрд, а Meta✴ — около 15 лет. Через пять лет после основания выручка обеих компаний составляла менее $1 млрд, пишет ресурс The Motley Fool.

Стремительный рост и способность компании столь быстро выйти на уровень квартальной выручки в $16,8 млрд демонстрируют огромный спрос на ИИ, а также служат доказательством того, что, несмотря на критику по поводу «циклического финансирования», завышенных оценок стоимости и возможного замедления темпов создания инфраструктуры для ИИ, спрос на эту технологию стремительно растет, а скорректированная прибыль Anthropic подтверждает устойчивость этого роста.

Как отметил ресурс SiliconANGLE, многие инвесторы рассматривают показатели выручки Anthropic как индикатор состояния всего ИИ-рынка, который способствовал росту капитализации технологических компаний на триллионы долларов. Впрочем, и в относительно свежих данных сохраняется неопределённость: анонимный источник Financial Times не уточнил, идёт ли речь о валовой или чистой выручке и как именно Anthropic рассчитывает прибыльность.

Ожидается, что IPO состоится в ноябре, и после его завершения оценка рыночной стоимости Anthropic может достичь $2 трлн, что сделает её одной из самых дорогих компаний в мире.

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