Anthropic и OpenAI переключились на аренду небольших ИИ ЦОД

Anthropic и OpenAI прорабатывают варианты заключения сделок по аренде мощностей в небольших дата-центрах с целью расширения ИИ-инфраструктуры на фоне усиления дефицита, сообщил ресурс CNBC со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, обе компании заключили за последний год крупные соглашения об использовании дата-центров мощностью в сотни мегаватт и даже гигаватты, но теперь они также проявляют интерес к сделкам на 20–30 МВт.

В частности, Anthropic изучала возможность заключения соглашений такого масштаба в Великобритании и странах Северной Европы, а OpenAI также рассматривала варианты развёртывания мощностей меньшего объёма в странах Северной Европы. Один из источников сообщил о переговорах с участием Anthropic и OpenAI по поводу развёртывания вычислительных мощностей аналогичного масштаба в США. Такие сделки позволяют компаниям быстрее запускать рабочие нагрузки в условиях бума ИИ-технологий.

«Мы формируем диверсифицированный портфель вычислительных мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос на ИИ во всём мире», — заявил представитель OpenAI ресурсу CNBC. Он пояснил, что разные рабочие нагрузки требуют использование разной инфраструктуры, поэтому компания ведёт переговоры с широким кругом партнёров и оценивает возможности, исходя из своих требований, а также показателей производительности, надёжности, сроков реализации и стоимости.

Обе компании обычно арендуют вычислительные мощности у операторов дата-центров и неооблаков, отдавая предпочтение масштабным долгосрочным соглашениям. В августе стало известно о сделке Anthropic с Nscale по поводу аренды мощностей в строящемся ЦОД в Западной Вирджинии на 460 МВт. OpenAI заявила, что ещё в апреле превысила первоначальный план по выделению 10 ГВт мощности для своего инфраструктурного проекта Stargate, и уже после этого взяла на себя обязательства по обеспечению дополнительных 3 ГВт мощностей в Джорджии и 8 ГВт в Огайо.

Масштабные проекты по строительству ЦОД в США и других странах всё чаще сталкиваются с противодействием со стороны местных жителей. Также во многих регионах Европы наблюдается дефицит свободных земельных участков и энергетических мощностей для развёртывания ЦОД.

По словам Structure Research, привлекательность сделок относительно меньших вычислительных мощностей заключается в том, что они позволяют быстрее получить доступ к готовой инфраструктуре: «Получить доступ к нескольким мегаваттам на уже подключенном к энергосети объекте может быть практичнее, чем ждать выделения гораздо большего блока мощностей в одной локации. Для рабочих нагрузок, способных функционировать на разрозненных площадках, совокупность небольших объектов может в итоге обеспечить значительный объём мощностей».

Обучение моделей ИИ требует огромных вычислительных ресурсов для обработки колоссальных массивов данных, но инференс может осуществляться с использованием более компактных кластеров чипов. По словам Тана, многие задачи инференса позволяют обрабатывать отдельные запросы на разрозненных небольших кластерах. При этом всё большая часть вычислительных ресурсов ИИ перенаправляется от обучения ИИ-моделей к их непосредственной эксплуатации.

По оценкам JLL, к 2027 году доля мощностей ЦОД, используемых для инференса, должна превысить долю мощностей, выделяемых для обучения моделей. В 2025 году на инференс приходилось 9 % от общего объёма рабочих нагрузок в глобальных ЦОД, тогда как на обучение — 14 %. К 2030 году, как ожидается, на инференс будет приходиться 37 % этих мощностей, а на обучение моделей — лишь 13 %.

В феврале сообщалось о планах NVIDIA начать сотрудничать с рядом участников рынка ЦОД для изучения возможностей создания небольших объектов, предназначенных для распределённого инференса. Напомним, что Crusoe, построившая крупный комплекс дата-центров Stargate в Абилине (Abilene, Техас), используемый OpenAI, теперь инвестирует в создание более компактных ЦОД, на развёртывание которых уходит меньше времени, и этот процесс обходится гораздо дешевле запуска крупных комплексов, строительство которых сейчас сталкивается с задержками на всей территории США.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: