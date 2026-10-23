ИИ-компании испугались биржи: Anthropic осталась последним претендентом на IPO этой осенью

Насыщенный график выхода на публичные торги технологических компаний в последнее время значительно изменился. В очереди на IPO осенью неожиданно осталась только Anthropic, сообщает Reuters.

ИИ-компания готовится провести публичное размещение акций, по данным источников, знакомых с ситуацией — в середине ноября. Проспект эмиссии могут опубликовать до конца текущего месяца. Правда, источники предупреждают, что планы и сроки выхода вполне могут измениться.

IPO Anthropic позволит оценить, насколько её положение в ИИ-бизнесе позволяет преодолеть неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Обычно в такой ситуации юристы и банкиры рекомендуют отложить IPO. По словам некоторых инвесторов, потенциально оправданной оценкой компании при выходе на биржу может считаться $1,5 трлн. По некоторым данным, предлагать акции потенциальным инвесторам начнут на неделе, начинающейся 9 ноября.

При этом другие компании в сфере ИИ-инфраструктуры и ЦОД уже отложили выход на биржу. Это связано с ростом процентных ставок, который способствовал распродаже ценных бумаг операторов ИИ-инфраструктуры, таких как CoreWeave, привёл к падению их стоимости и усилил сомнения в надёжности инвестиций в ИИ.

Намерение Anthropic продолжить подготовку к IPO свидетельствует о привлекательности компании для инвесторов — даже на фоне опасений, связанных с конкуренцией с ИИ-моделями с открытым исходным кодом и проблемами с безопасностью ИИ, оказывающими давление на весь сектор. НедавноAnthropic по секрету сообщила инвесторам о росте выручки на 45 % и выходе на прибыль.

Хотя в сегменте ЦОД сохраняется рыночная турбулентность, многие инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают перспективы Anthropic. Акции компании рассматривают как одну из перспективных возможностей для вложений в технологический сектор, привлекательную для долгосрочных инвесторов. Важно, что возможное IPO Anthropic влияет на ситуацию на рынке в целом, поскольку другие компании, желающие выйти на биржу, опасаются конкуренции за капитал институциональных инвесторов с таким сильным игроком.

Спад в сегменте ИИ отмечается после серии отмен IPO, начавшейся в сентябре. Компании утратили возможность получить привлекательную оценку стоимости перед выходом на биржу.

Так, оператор ЦОД Switch и британская Nscale перенесли IPO, выход на биржу должен состояться до конца текущего года, хотя планы могут измениться. Также некоторые источники сообщают, что Nscale пришлось отложить IPO, поскольку необходимо дать ответ на замечания Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Выход на биржу отложила и поддерживаемая SoftBank компания SB Energy. Заявку отозвал или приостановил поддерживаемый BlackStone фонд AirTrunk REIT, подготовку к IPO приостановила поддерживаемая NVIDIA компания Firmus.

Ранее сообщалось, что Nscale подала заявку на IPO публично в сентябре, а Switch — конфиденциально. Такая форма позволяет согласовывать регистрационное заявление с регуляторами до публичного раскрытия финансовых и деловых данных. Обычно подробная информация публикуется перед презентационными турами для инвесторов, в ходе которых компании ещё до старта IPO начинают предлагать акции потенциальным покупателям.

После относительно неудачного недавнего IPO компании Oura опасения усилились: её ценными бумагами заинтересовалось мало инвесторов, ориентированных на долгосрочное владение акциями. В целом это вызывает сомнения в достаточности спроса со стороны институциональных инвесторов, которые обычно обеспечивают компаниям, недавно вышедшим на IPO, стабильную базу акционеров.

Во многом отказ компаний от выхода на биржу вызван сомнениями в том, оправдают ли будущий спрос и доходы огромные инвестиции.

По оценкам Gartner, к 2030 году закрыться могут около 80 % неооблачных компаний. Инвесторы сомневаются не столько в спросе на ИИ, сколько в том, окупятся ли колоссальные вложения и смогут ли ИИ-бизнесы обслуживать свои долги. При этом подчёркивается, что проблемы CoreWeave не обязательно означают, что от финансового кризиса пострадает вся ИИ-отрасль.

В сентябре Bain & Company также опубликовала доклад, согласно которому ИИ-индустрии необходимо $6 трлн ежегодной выручки к 2031 году, чтобы обеспечить финансирование ИИ-инфраструктуры для удовлетворения ожидаемого спроса. Если отрасль не представит новые продукты и сценарии использования ИИ, ожидается дефицит выручки. Наконец, МВФ допускает, что ИИ-пузырь может лопнуть, попутно нанеся огромный ущерб всей мировой экономике.

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