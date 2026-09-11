Altera готовится к IPO в этом году, планируя привлечь $2 млрд

Компания Altera, специализирующаяся на разработке FPGA, может в ближайшие недели подать конфиденциальную заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), которое может состояться в этом году, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Продукция Altera используется в ЦОД, ИИ-инфраструктуре, телекоммуникационных сетях, промышленном оборудовании, аэрокосмических и оборонных системах, и т.д.

По данным инсайдеров, в результате IPO компания может привлечь до $2 млрд, что сделает его одним из крупнейших IPO в сфере полупроводников с момента выхода Arm Holdings на биржу в 2023 году, которой удалось привлечь почти $5 млрд. Silver Lake, которой принадлежит 51 % акций Altera, планирует привлечь в качестве андеррайтеров Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, хотя окончательное решение по этому составу пока не принято.

В этом году рынок IPO США может установить новый рекорд. По данным Dealogic, на конец августа в ходе IPO с начала года было привлечено $137 млрд. Сообщается, что в октябре выйдет на биржу Anthropic, которая может получить от размещения акций до $100 млрд. Эта сумма превысит достижение SpaceX в размере $75 млрд в рамках IPO, а также поможет побить прежний рекорд, установленный в 2021 года, когда в ходе IPO в США компании собрали $156 млрд.

Компания Altera была приобретена Intel в 2015 году за $16,7 млрд. Год назад она получила автономность после того, как Intel согласилась продать 51 % её акций инвестиционной компании Silver Lake за $4,46 млрд с оценкой разработчика FPGA в $8,75 млрд. Доля Intel в Altera составляет 49 %.

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