Altera и Arm объединят FPGA и Arm AGI для создания платформ для ИИ ЦОД

Altera, специализирующаяся на разработке FPGA, объявила о расширении сотрудничества с Arm с целью объединения оптимизированных для ЦОД программируемых решений Altera с процессором Arm AGI, что позволит создавать вычислительные платформы с низкой задержкой, высокой гибкостью и масштабируемостью для ИИ ЦОД.

«Следующее поколение инфраструктуры ЦОД будет формироваться под влиянием всё более интеллектуальных рабочих нагрузок ИИ и потребности в специализированных вычислительных ресурсах», — сообщил Мохамед Авад (Mohamed Awad), исполнительный вице-президент подразделения облачных вычислений ИИ компании Arm. Он добавил, что Arm AGI обеспечивает эффективную вычислительную основу, необходимую для этих систем, а сотрудничество с Altera помогает расширить эти возможности в рамках всей экосистемы.

Компании отметили, что сочетание FPGA Altera и процессора Arm AGI открывает новые возможности в быстрорастущих ИИ ЦОД, где производительность в реальном времени, детерминированная обработка и адаптивность имеют решающее значение.

Рагиб Хуссейн (Raghib Hussain), президент и генеральный директор Altera отметил, что у Altera и Arm имеется значительный опыт в разработке решений SoC на базе FPGA, ориентированных на рынки встраиваемых систем. Вместе с тем Altera прочно закрепилась на рынке инфраструктурных решений для ЦОД благодаря значительной базе установленных SmartNIC и DPU на основе FPGA. По его словам, расширение сотрудничества Altera с Arm позволит создать новый класс гетерогенных вычислительных систем, разработанных для удовлетворения растущих требований к производительности и гибкости ИИ ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: