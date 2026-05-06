Lattice Semiconductor купила AMI, легендарного разработчика BIOS, за $1,65 млрд

Компания Lattice Semiconductor, производитель широкого спектра решений на базе FPGA, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении AMI (American Megatrends) с THL Partners, частной инвестиционной компании, владеющей контрольным пакетом акций AMI. В качестве эксклюзивного финансового консультанта по сделке выступила компания Morgan Stanley & Co. LLC, а юридическое сопровождение обеспечила компания Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation.

AMI разрабатывает встроенное ПО, в том числе BIOS/UEFI и прошивки BMC, и инструменты оркестрации, которые ускоряют развёртывание вычислительных систем в ЦОД. Объединив предложения AMI с портфелем FPGA Lattice, компания планирует создать безопасные решения для управления и контроля, что в конечном итоге улучшит её продукты для ИИ и ЦОД.

Согласно условиям окончательного соглашения, Lattice приобретает AMI без денежных средств и долгов за общую сумму в $1,65 млрд, включая $1,0 млрд деньгами и около $650 млн в акциях Lattice. Закрытие сделки ожидается в III квартале 2026 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий.

Как ожидается, выручка AMI в 2026 году превысит $200 млн, что будет способствовать росту годовой выручки Lattice до более чем $1 млрд к IV кварталу этого года. Компания Lattice, основанная в 1983 году, в настоящее время имеет рыночную капитализацию в $16,2 млрд. Её выручка за I квартал составила $170,9 млн. Всего неделю назад Lenovo купила Phoenix Technologies, ещё одного крупного разработчика BIOS/UEFI и прямого конкурента AMI.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: