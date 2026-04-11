Altera продлила жизненный цикл FPGA до 2045 года

Компания Altera объявила об увеличении жизненного цикла своих FPGA-продуктов: некоторые решения серий Agilex, MAX 10 и Cyclone V будут предлагаться вплоть до 2045 года. Таким образом, клиенты, проектирующие критически важные системы на базе ПЛИС, могут быть уверены в долгосрочной доступности указанных изделий.

Отмечается, что FPGA применяются в составе различных платформ в промышленном, коммуникационном, аэрокосмическом, медицинском и транспортном секторах. Такие системы зачастую рассчитаны на длительный срок службы, а поэтому для них требуется доступность основных компонентов в течение 10–20 лет и более.

«Заказчикам, разрабатывающим системы с большим сроком службы, необходима предсказуемость (в отношении доступности комплектующих). Продлевая жизненный цикл FPGA до 2045 года, мы обеспечиваем стабильность и гибкость, которые требуются для обеспечения работоспособности систем на протяжении десятилетий», — говорит Майк Фиттон (Mike Fitton), вице-президент по маркетингу Altera.

Компания подчёркивает, что прекращение производства компонентов может привести к дорогостоящему перепроектированию оборудования, повторной сертификации и сбоям в работе систем. Расширяя поддержку своих наиболее востребованных FPGA, Altera помогает клиентам снизить риски, упростить планирование долгосрочного технического обслуживания и поддержки, а также обеспечить непрерывность функционирования платформ. Гарантии продолжительного жизненного цикла являются одним из ключевых факторов при выборе компонентов OEM-производителями и системными интеграторами.

Вместе с тем увеличение сроков доступности не распространяется на изделия Agilex 7, оснащённые чипами HBM2E. Связано это с более коротким жизненным циклом указанной памяти.

