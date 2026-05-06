AMD представила адаптивную SoC Versal Prime VM2152 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0

Компания AMD анонсировала адаптивную «систему на кристалле» (SoC) Versal Prime VM2152, предназначенную для использования в оборудовании для дата-центров, сетей связи, 5G-инфраструктур и пр. Унифицированная архитектура изделия объединяет высокоскоростные интерфейсы ввода-вывода, вычисления на базе FPGA и связь с поддержкой различных протоколов.

Versal Prime VM2152 совмещает два ядра Arm Cortex-A72 с 1 Мбайт кеша L2 (ECC) и вычислительный блок реального времени с двумя ядрами Arm Cortex-R5F. Чип содержит 256 Кбайт встроенной памяти с поддержкой ECC. Реализованы интерфейсы Ethernet (×2), USB 2.0 (×1), UART (×2), SPI (×2), I2C (×2), CAN-FD (×2), PCIe 5.0 x4 (×2).

Программируемая часть включает 757 тыс. логических ячеек и более 346 тыс. LUT. Упомянуты 1704 движка DSP. Пиковая производительность достигает 11,8 TOPS на операциях INT8. Предусмотрены четыре контроллера оперативной памяти с поддержкой LPDDR5-6400 и DDR5-5600. Кроме того, упомянуты по восемь трансиверов GTYP и GTM (58 Гбит/с), а также MIPI C-PHY (10 Гбит/с) и MIPI D-PHY (4,5 Гбит/с).

Адаптивная SoC доступна в вариантах исполнения NFVD1024 (31 × 31 мм), NFVM1369 (35 × 35 мм), VSVD1760 (40 × 40 мм) и VSVA2197 (45 × 45 мм). Предусмотрены версии с расширенным и индустриальным диапазоном рабочих температур: в первом случае он простирается от 0 до +100 °C, во втором — от -40 до +100 °C.

Разработчики могут использовать пакет AMD Vivado Design Suite для проектирования аппаратного обеспечения и платформу AMD Vitis для создания софта. На ядрах Arm Cortex-A72 можно запускать ОС Linux (PetaLinux). Блоки программируемой логики (FPGA-матрица) и DSP используются для развёртывания специализированных аппаратных ускорителей, позволяющих разгрузить CPU от ресурсоёмких вычислительных задач. Цена Versal Prime VM2152 варьируется от $6000 до $8500 в зависимости от варианта и объёма заказа.

