Altera улучшила характеристики FPGA семейства Agilex 5 и приступила к их массовому производству

Компания Altera, контролирующая доля в которой недавно перешла частной инвестиционной компании Silver Lake, объявила о начале массового производства FPGA Agilex всех ключевых семейств, включая Agilex 5 и Agilex 3. При этом характеристики некоторых изделий были улучшены.

Напомним, решения Agilex 3, дебютировавшие в марте нынешнего года, объединяют ПЛИС с возможностями ИИ и два ядра Arm Cortex-A55 с тактовой частотой 800 МГц. Поддерживается работа с памятью LPDDR4-2133. В свою очередь, решения Agilex 5 содержат ПЛИС с ИИ-архитектурой, а также по два ядра Arm Cortex-A76 и Cortex-A55 с частотой до 1,8 и 1,5 ГГц соответственно. Допускается использование памяти DDR4/5 и LPDDR4/5.

Altera сообщила об апгрейде изделий Agilex 5 D-Series среднего уровня. В частности, плотность логики в таких устройствах повышена в 2,5 раза — до 1,6 млн элементов. Благодаря этому достигается более высокая производительность при решении ИИ-задач на периферии, обработке видео в форматах 4K/8K, при построении сетей связи 5G/6G и др. Кроме того, внесены изменения в спецификацию памяти Agilex 5 D-Series: если раньше была реализована поддержка DDR5-4000 и LPDDR5-4267, то теперь заявлена совместимость с DDR5-5600 и LPDDR5-5500. Таким образом, прирост быстродействия памяти превышает 25 % по сравнению с оригинальными версиями.

Помимо этого, Altera анонсировала выход программного обеспечения для разработчиков Quartus Prime версии 25.3, которое предоставляет доступ к новым инструментам проектирования, ускоряющим создание ПЛИС и вывод продукции на рынок. Новая редакция Quartus Prime в числе прочего позволяет использовать интеграционный инструментарий Visual Designer Studio на основе удобного интерфейса с функцией перетаскивания блоков.

