CIX анонсировала Arm-процессоры ClawCore, «заточенные» под OpenClaw

Китайская компания CIX Technology (Cixin Technology) провела презентацию семейства процессоров ClawCore с архитектурой Armv9.2, специально разработанного для использования ИИ-агента OpenClaw, пишет CNX Software.

Семейство на данный момент включает три модели: ClawCore-P, ClawCore-A и ClawCore-E. ClawCore-P — 12-ядерный процессор с тактовой частотой до 3,2 ГГц с GPU Immortalis-G720, обладающий ИИ-производительностью 45 TOPS и поддерживающий до 64 Гбайт LPDDR5. Сообщается, что характеристики ClawCore-P похожи на спецификации анонсированного ранее 6-нм процессора CIX P1 (CD8180) с 12 ядрами с архитектурой CIX P1, включая восемь производительных и четыре энергоэффективных ядра, частота которых немного меньше — до 2,8 ГГц, тоже оснащённого Immortalis-G720. ClawCore-P предназначен для сценариев с высокой степенью параллелизма и большой производительностью. Его поставки должны начаться до конца этого месяца.

В июне 2026 года ожидается выпуск процессора ClawCore-A с восемью ядрами с частотой 3,0 ГГц, ИИ-производительностью 80 TOPS (расширяемой до 200 TOPS с помощью карты PCIe AI от Huomo Intelligent Technology) и поддержкой до 64 Гбайт LPDDR5. Он разработан для круглосуточной работы, поддерживает ECC, аппаратную безопасность (шифрование/управление ключами) и позволяет снизить стоимость токенов до 50 % за счёт локального инференса. На практике 80–90 % запросов будет выполняться на устройстве благодаря этой гибридной локально-онлайн реализации — крупные модели можно будет использовать через сервис Alibaba Cloud, партнёра проекта.

Выход ещё одного процессора — ClawCore-E, который предназначен для использования в периферийных устройствах и устройствах IoT, ожидается к декабрю 2026 года. Сообщается, что это «сверхэкономичный» вариант чипа, с ядрами с архитектурой Armv9.2 и NPU с поддержкой голосового управления.

Глава CIX Technology заявил, что серия ClawCore охватывает различные сценарии разработки и применения ИИ, включая периферийный ИИ, высокопроизводительный ИИ и многое другое, что позволит удовлетворить потребности отраслевых партнёров в интеллектуальных продуктах для всех сценариев, от AI BOX, AI NAS и AI Mini PC до периферийных ИИ-серверов и встроенного/промышленного ИИ-оборудования: «Чтобы решить различные проблемы, возникающие в разработке ИИ-приложений, мы создали серию CIX ClawCore. Её цель — помочь разработчикам отойти от традиционной фрагментированной модели разработки и сформировать агентно-ориентированный подход к переосмыслению разработки и внедрения ИИ».

Компания CIX также планирует создать полноценную экосистему вокруг OpenClaw. Она намерена предложить готовые Linux-образы и обеспечить программную поддержку с пятью ключевыми предложениями:

Открытый центр ИИ-агентов, где разработчики могут обмениваться моделями и навыками.

Интегрированная доставка «из коробки» — чипы изначально интегрируют фреймворк OpenClaw и оптимизированные модели.

Интеллектуальный режим совместной работы — соединение агентов из разных систем для формирования коллективного интеллекта.

Механизмы безопасности — аппаратное шифрование для защиты ИИ-агентов.

Оптимизация системы для снижения энергопотребления на устройствах, рассчитанных на круглосуточную работу.

Процессоры будут ориентированы на платформу Arm SystemReady и поддерживать операционные системы Windows, Android, Ubuntu, Tongxin/UnionTech и Kylin.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: