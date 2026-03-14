MediaTek представила чипы Genio Pro 5100 и Genio 420 для AIoT-приложений

Компания MediaTek представила процессоры Genio Pro 5100 и Genio 420 с архитектурой Arm для AIoT-приложений и встраиваемых систем. Первый из названных чипов подходит, в частности, для автономных мобильных роботов, дронов, периферийного оборудования и автомобильных платформ, второй — для устройств умного дома, интерактивных дисплеев и пр.

Изделие Genio Pro 5100 изготавливается по 3-нм технологии. Оно содержит восемь вычислительных ядер в конфигурации 1 × Arm Cortex-X925, 3 × Arm Cortex-X4 и 4 × Arm Cortex-A720. Присутствуют графический блок Arm Immortalis-G925 MC11 с поддержкой OpenGL, Vulkan и OpenCL, а также нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью более 50 TOPS. Модуль VPU обеспечивает возможность кодирования материалов H.264 и H.265 (до 8K30) и декодирования H.264, H.265, AV1 и VP9 (до 8K30).

Реализована поддержка оперативной памяти LPDDR5x-8533 (до 30 Гбайт), а также флеш-памяти UFS 4.1, SD 3.0 и SPI-NOR. Допускается вывод изображения одновременно на три дисплея формата 4Kp60 через интерфейсы eDP 1.5 (4 линии), DisplayPort 1.4 (MST) и 3 × MIPI DSI (4 линии). Благодаря четырём интерфейсам MIPI-CSI (4 линии) возможно использование до 16 камер (1080p30). Среди прочего упомянута поддержка 2 × 2.5GbE, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 (через внешний модуль), 1 × PCIe 4.0 (2 линии) и 2 × PCIe 4.0 (1 линия), 6 × UART, 7 × I2C, 8 × I3C, 4 × PWM, 7 × I2S/TDM, 3 × PDM, 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), 2 × USB 2.0 (Host/Device) и 1 × USB 2.0 (Host). Изделие выполнено в корпусе ETFC TFBGA с размерами 15,9 × 16,6 мм. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +105 °C.

Вторая новинка, Genio 420, производится по 6-нм технологии. Процессор объединяет восемь ядер (2 × Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 1,8 ГГц и 6 × Arm Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц) и графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2. Модуль MediaTek NPU восьмого поколения обеспечивает ИИ-производительность на уровне 6,1 TOPS. Блок VPU поддерживает кодирование материалов H.264/H.265 (до 4Kp30) и декодирование H.264/H.265/VP9 (до 4Kp60) и MPEG4/VP8 (до 1080p60).

Чип позволяет использовать оперативную память LPDDR4X-4266 (до 8 Гбайт) и LPDDR5/LPDDR5X-6400 (до 16 Гбайт), а также флеш-память UFS 3.1 (2 линии), eMMC 5.1, SD 3.0 / SDIO 3.0, SPI-NOR. Возможен вывод изображения на монитор 4Kp60 или два дисплея 2.5Kp60 через интерфейсы eDP, DP, LVDS и MIPI-DSI. Допускается использование до шести камер 1080p30 через 2 × MIPI-CSI. Прочие характеристики процессора таковы: контроллер 1GbE, опциональные адаптеры Wi-Fi 6 (1×1) + Bluetooth 5.3 на базе MT6631X или Wi-Fi 6E (2×2) + Bluetooth 5.3 на основе MT6637X, 1 × PCIe 2.0 (1L, RC, WoWLan), 4 × UART, 9 × I2C, 6 × SPI Master, 3 × PWM, GPIO, JTAG, 3 × USB 2.0, 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с; Host), 1 × USB 3.2 Gen1 (Host/Device). Чип выполнен в корпусе VFBGA с размерами 13,8 × 11,8 × 0,9 мм. Диапазон рабочих температур — от -20 до +95 °C.

Процессоры поддерживают такие средства обеспечения безопасности, как Arm TrustZone, Security Boot (RSA4096), Crypto Engine и RNG. Говорится о совместимости с различными вариантами Linux, включая Yocto и Ubuntu.

