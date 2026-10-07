DayOne в ходе подготовки к IPO объявила о планаха более чем вдвое нарастить мощности своих ЦОД к 2028 году

Сингапурская DayOne намерена более чем удвоить мощность своих активных ЦОД до 2,3 ГВт в следующие два года — сейчас она готовится к выходу на IPO. Проспект о выходе на биржу подан Комиссии по ценным бумагами биржам США (SEC), компания готовится разместить американские депозитарные акции (ADS) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, сообщает Datacenter Dynamics.

Согласно поданной в SEC заявке DayOne, на 20 сентября компания располагала 962 МВт действующих мощностей ЦОД. Для сравнения, в июне в её распоряжении было 675 МВт. 1,3 ГВт сейчас находятся на этапе строительства — в июне таких объектов было на 1,1 ГВт. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован к декабрю 2028 года.

Выручка компании взлетела на фоне ввода в эксплуатацию новых ЦОД, в I полугодии 2026 календарного года выручка компании составила $512 млн против $151 млн г/г. Впрочем, чистый убыток за последние шесть месяцев составил $77 млн — в сравнении с $12 млн годом ранее. Ранее компания была международным подразделением китайского оператора ЦОД GDS, но в прошлом году отделилась и действует в качестве самостоятельного юридического лица.

Сейчас она управляет дата-центрами в Гонконге, Сингапуре, Малайзии (Джохоре), Индонезии и Японии (Токио). Недавно компания начала строительство площадки в Таиланде, а также ещё одной в Сингапуре. В прошлом году она впервые начала действовать на рынках за пределами Азии, анонсировав строительство кампуса в Лахти (Lahti) в Финляндии. Также ведутся работы над созданием 300-МВт объекта в Испании.

Слухи о возможном IPO компании впервые появились в январе. Пока она не раскрыла, сколько именно намерена привлечь средств, но в феврале источник Reuters сообщил, что DayOne рассчитывает на $5 млрд при оценке $20 млрд. Vantage и CyrusOne также готовятся к IPO и рекордной капитализации.

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