На пять сингапурских операторов ЦОД приходится 98 % инвестиций в ЦОД Юго-Восточной Азии

Хотя физическая инфраструктура ЦОД активно распространяется по всей Юго-Восточной Азии (ЮВА), на Сингапур приходится основная часть акционерного финансирования в регионе. На пять операторов дата-центров со штаб-квартирами в этом городе-государстве, по результатам исследования Tracxn, приходится 98 % из $11,5 млрд, недавно привлечённых индустрией ЦОД в ЮВА, сообщает Tech Republic.

Лидирует DayOne (ранее GDS International) с $6,45 млрд, второе место занимает Princeton Digital Group (PDG) с $2,2 млрд, за ней следуют ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) с $1,3 млрд, принадлежащая Singtel компания Nextera с $806 млн и Digital Edge с $640 млн. Подобная концентрация средств позволяет укрепить роль Сингапура в качестве финансового и корпоративного хаба, несмотря на то, что операторы ЦОД наращивают мощность не только в стране, но и в Индонезии, Малайзии и других близлежащих государствах.

Как свидетельствует Tracxn, к концу августа 2026 года компании сектора ЦОД привлекли около $11,5 млрд в рамках 19 публично объявленных раундов финансирования. 85 % этих средств привлекли с начала 2024 года. Только в этому году сектор привлёк $4,7 млрд, это уже обеспечило году статус рекордного по объёмам финансирования. Правда, большая часть суммы пришлась на раунд серии C компании DayOne. При этом в 2020–2023 гг. общий объём инвестиций составил всего $1,68 млрд.

DayOne сообщила, что закончившийся 5 июня раунд поддержит экспансию компании не только в Сингапуре, но и в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на прочих рынках. В Малайзии быстрые темпы строительства уже создают высокую нагрузку на инфраструктуру. Так, в Джохоре (Johor) уже отмечен дефицит площадей для строительства, нехватка электроэнергии и воды для новых объектов.

Также Сингапур наращивает мощности, параллельно ужесточая требования к энергоэффективности новых дата-центров. В рамках второго конкурса заявок на строительство ЦОД Data Centre Call for Application выделяется не менее 200 МВт для проектов, соответствующих требованиям регуляторов. При полной загрузке показатель PUE должен составлять не более 1,25 и не менее половины необходимой для питания электроэнергии должно приходиться на «зелёные» источники.

Примером того, как активно действуют операторы со штаб-квартирами в Сингапуре, может служить Индонезия. В ноябре 2025 года начато строительство кампуса PDG JC3 мощностью 120 МВт и стоимостью $1 млрд в районе «Большой Джакарты» (Greater Jakarta), первую очередь должны ввести в эксплуатацию уже в IV квартале 2026 года. Digital Edge уже построила основные структурные элементы своего кампуса CGK мощностью 500 МВт в Бекаси (Bekasi). Также компания обеспечила 1,45 ГВт электричества для кампуса. Ввод в эксплуатацию тоже запланирован на IV квартал 2026 года.

Дополнительные инвестиции в ИИ-инфраструктуру привлекает Батам (Batam). Так, Firmus Technologies намерена построить там ИИ ЦОД на основе ускорителей NVIDIA мощностью 360 МВт, пополнив расширяющееся портфолио ИИ ЦОД Индонезии. Присутствие в стране расширяет и STT GDC. В июне текущего года компания объявила, что портфолио проектов Джакарте включает более 360 МВт мощностей, готовых к ИИ-задачам. При этом различные объекты на разных стадиях эксплуатации и строительства.

Доминирование Сингапура в акционерном финансировании и строительстве не означает автоматического доминирования страны в создании новых физических ёмкостей на своей территории. Другими словами, компаниям, планирующим строительство новых объектов в регионе, с учётом контекста доступности энергетики строить ЦОД всё чаще выгоднее в локациях вроде Индонезии и Малайзии. Последняя уже становится новым хабом ИИ ЦОД.

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