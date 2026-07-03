В Сингапуре обвинили четыре фирмы в контрабанде подсанкционных чипов NVIDIA в Китай

В Сингапуре в рамках расследования незаконной переправки ИИ-серверов с подсанкционнымми чипами NVIDIA через Юго-Восточную Азию в Китай четырём фирмам предъявлены обвинения в мошенничестве, выразившемся в предоставлении ложных сведений о конечном пункте поставки оборудования, сообщил ресурс Singapore Business Review.

Хотя это расследование связано с делом о контрабанде ИИ-серверов Supermicro в Китай с использованием компании из Юго-Восточной Азии, в данном случае речь идёт о незаконной поставке в Китай серверов трёх компаний — Dell, Supermicro и ASUS.

Согласно заявлению полиции Сингапура, обвинения предъявлены компаниям Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) и Luxuriate Your Life. Полиция утверждает, что Аарон Вун Го Цзе (Aaron Woon Guo Jie), 41 год, Алан Вэй Чжаолун (Alan Wei Zhaolun), 50 лет и Дженни Лим (Jenny Lim), 51 год, вступили в сговор в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года с целью представления ложной информации о том, что одна из компаний (Aperia Group) станет конечным пользователем серверов.

1 июля Дженни Лим и Аарону Вуну Го Цзе были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а Ли Минг (Li Ming), 52 года, был обвинён в мошенничестве и мошеннической торговле. Алан Вэй Чжаолун предстанет перед судом 6 июля по дополнительным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Граждан Сингапура Вуна и Вэя, а также гражданина Китая Ли обвинили в предоставлении мошеннических сведений для приобретения передовых ИИ-чипов в феврале прошлого года, а Лим была обвинена в сговоре с Вуном и Вэем в апреле этого года. Сообщается, что Вэй, Лим и Вун были ключевыми должностными лицами трёх компаний группы Aperia, а Ли был контролером Luxuriate Your Life. Предполагается, что эти лица размещали заказы на серверы у глобальных поставщиков под предлогом того, что они будут использоваться компаниями, в которых они работают. В случае признания виновными они могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет.

Полиция изъяла около S$1 млн ($770 тыс.) со счетов лиц, находящихся под следствием, и издала приказ, запрещающий передачу или продажу недвижимости в Сингапуре стоимостью около S$55 млн ($42,5 млн) — элитного дома в престижном районе. Полиция сообщила, что что Алан Вэй будет обвинён в отмывании денег за предполагаемое использование около S$38 млн ($29,4 млн), полученных преступным путем, для финансирования покупки этого дома. Он является генеральным директором Aperia Group, компании, занимающейся продажей серверов и другого технологического оборудования предприятиям.

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