На Тайване арестовали трёх человек в рамках расследования контрабанды ИИ-серверов Supermicro в Китай

На Тайване продолжается расследование фактов контрабанды ИИ-серверов Supermicro с подсанкционными чипами NVIDIA. В начале недели газета The Financial Times сообщила об обысках, проведенных прокуратурой округа Килунг (Keelung) в офисе Supermicro, а также у её местного дистрибьютора Albatron Technology и оператора ЦОД Chief Telecom. Кроме того, обыски прошли по месту жительства шести человек и ещё на трёх объектах, связанных с деятельностью Supermicro.

По данным Bloomberg, после проведённых рейдов окружной суд Килунга одобрил задержание прокуратурой двух сотрудников Supermicro, в то время как двое других были освобождены под залог с запретом покидать Тайвань. Также был задержан менеджер компании Albatron Technology, о чём компания сообщила в среду в своём заявлении. Ранее на этой неделе был допрошен сотрудник компании Chief Telecom.

В свою очередь, Supermicro заявила, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и государственными чиновниками на Тайване и в других юрисдикциях. После появления публикаций о проведённых обысках акции компании упали в понедельник на 8 %, отыграв часть падения во вторник. Ранее акционеры уже подали на компанию в суд в связи с данным инцидентом.

В марте этого года Министерство юстиции США обвинило трёх лиц, включая соучредителя и члена совета директоров Supermicro И-Шьяна Лиау (Yih-Shyan Liaw), в контрабанде ИИ-серверов Supermicro с подсанкционными чипами NVIDIA на сумму $2,5 млрд китайским клиентам. После этого Лиау вывели из совета директоров компании. Он и ещё один обвиняемый, подрядчик компании, не признали себя виновными по предъявленным обвинениям в федеральном суде Нью-Йорка. А третий из обвиняемых, сотрудник Supermicro, работающий на Тайване, до сих скрывается от правосудия.

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