На Тайване задержали сотрудника NVIDIA в ходе расследования контрабанды ИИ-чипов в Китай

Расследование контрабанды ИИ-оборудования NVIDIA на Тайване, начавшееся с Supermicro и дистрибьюторов компании, теперь достигло самой NVIDIA. Согласно данным TNW, 28 июля прокуратура округа Килунг (Keelung), которая ведёт это дело с весны, задержала старшего менеджера по развитию бизнеса NVIDIA. Это первый случай, когда расследование затронуло персонал самого производителя чипов.

Мужчина был задержан после того, как 24 июля следователи провели обыск в его доме и на рабочем месте, говорится в заявлении прокуратуры без прямого упоминания NVIDIA, сообщает ресурс HKFP. По данным тайваньских СМИ, прокуратура обвиняет его в том, что он подписал документы для конечных пользователей и документы «знай своего клиента» (KYC), что позволило злоумышленникам пройти экспортную проверку серверов с подсанкционными чипами NVIDIA до того, как их перенаправили в Китай.

Задержанному пока не предъявили обвинения и дело в отношении его ещё не рассматривалось в суде. Сообщается, что он попал под наблюдение по делу, не связанному с этим расследованием. Сотрудники береговой охраны, работавшие над делом о контрабанде запрещённых веществ, наткнулись на подпольную цепочку поставок, в которую были вовлечены сотрудники Supermicro и нескольких её тайваньских партнёров по дистрибуции и ЦОД.

По словам следователей, в мае было изъято около 50 серверов на базе чипов NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra общей стоимостью около NT$ 700 млн (около $21 млн). Прокуроры утверждают, что заказы размещались подставными компаниями, а затем серверы устанавливали в тайваньском ЦОД, создавая видимость того, что это конечное место назначения. После этого их перенаправляли дальше через третьи страны. Ранее сообщалось, что Япония является одним из таких перевалочных пунктов на пути в Гонконг и материковый Китай.

Поскольку на Тайване нет закона, напрямую криминализирующего экспорт ИИ-чипов в Китай, прокуратура подозревает задержанного в «фальсификацию деловых документов в соответствии с Уголовным кодексом» и злоупотреблении доверием. «Экспорт чипов ИИ в Китай на Тайване не является уголовным преступлением, хотя, очевидно, это так по законодательству США», — передаёт Bloomberg.

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