Beget сообщил о полной потере части данных и начале восстановления работоспособности сервисов

Хостинг-провайдер Beget сообщил об утере данных в облачной инфраструктуре в результате атаки на его ресурсы. Это затронуло данные VPS, S3, Kubernetes, а также настройки CDN и IP. При этом сохранены сохранены файловые бэкапы VPS, но не бинарные копии. Компания занята восстановлением функциональности всех сервисов.

Кибератака произошла в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года. Наиболее сильно в результате инцидента пострадала облачная инфраструктура. Провайдер говорит о возможности восстановления последних, но для этого необходимо вернуть работоспособность инфраструктуры. Виртуальный хостинг пострадал меньше — компания рассчитывает восстановить почти 100 % размещённых здесь сайтов. Beget уже занимается восстановлением этих серверов, но задача потребует значительного времени. Уже 2 ноября удалось вернуть в работу выделенные серверы без администрирования Beget.

Принадлежащие клиентам домены не пострадали, заверил хостер. Первой после инцидента компания восстановила работу панели управления доменами. Компания договорилась с КЦ (Координационный центр сети Интернет), чтобы домены, у которых заканчивается срок делегирования, продолжали работать. По международным доменам работа продолжается. На 80 % восстановлена работа инфраструктуры почтового сервиса.

Хостер начал запускать серверы виртуального хостинга и серверы с администрированием Beget; первые сайты уже начали открываться и работать, сообщила компания 4 ноября. Это займёт продолжительное время, пояснили в компании — каждый сервер проверяется отдельно, очищается от вредоносных механизмов, проверяется целостность данных. Для ускорения процесса работа проводится в параллельном режиме. Точные сроки восстановления работы всех систем в Beget пока не указывают.

В октябре FirstVDS и несколько других провайдеров сообщили о взломе своих систем — проблема оказалась в уязвимости системы управления виртуализацией VMmanager 6, разработку которой ведёт ISPsystem (входит в «Группу Астра»).

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