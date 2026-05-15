Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако

SAP совершила резкий разворот в своей стратегии внедрения ИИ, пишет The Register. Ранее немецкая компания утверждала об отсутствии планов внедрять «инновации», такие как ИИ, в системы on-premise, включая устаревшую ERP-платформу ECC, вызывав возмущение у некоторых пользователей.

В июле 2023 года генеральный директор Кристиан Кляйн (Christian Klein) заявил, что «новейшие инновации и возможности» SAP будут предоставляться только в публичном или частном облаке с использованием RISE with SAP — программы переноса и трансформации, которую компания запустила совместно с партнёрами и облачными провайдерами в начале 2021 года. «Наши новые инновации не будут доступны для клиентов, использующих локальные или размещённые на локальных серверах ERP-системы крупных облачных провайдеров», — отметил он тогда.

Но сейчас SAP утверждает обратное. На этой неделе на конференции SAP Sapphire Кляйн заявил, что «никакой путаницы нет». По его словам, новые технологии, такие как ИИ-агенты, созданные на платформе SAP Joule, будут доступны клиентам, использующим локальные решения, при условии, что они «зарегистрировались для перехода в облако», уточнил он.

Кляйн добавил, что большинство ИИ-помощников и агентов Joule будут доступны on-premise в качестве временного решения в ECC и S/4HANA клиентов, которые уже вложили значительные силы в процесс миграции, чтобы они могли воспользоваться преимуществами ИИ во время модернизации. «Это абсолютно правильное решение, и я рад видеть, как клиенты воспользуются этой возможностью», — добавил он.

Мухаммад Алам (Muhammad Alam), член исполнительного совета по продуктам и разработке, заявил на конференции, что SAP предоставит «значительную часть ИИ-помощников и агентов Joule для работы в гибридных средах с возможностью подключения к локальной среде S/4 и ECC». Он тоже отметил, что предложение будет доступно «клиентам, которые начали модернизацию на платформе RISE with SAP».

Новая возможность включена в пакет услуг под новым брендом Business AI Platform, сказал Алам: «Мы сделали это для того, чтобы вы могли начать получать выгоду от ИИ уже сегодня на платформе SAP Business AI Platform, пока вы модернизируете свою инфраструктуру». Опцией смогут воспользоваться только подписчики тарифного плана Max Success Plan. Согласно заявлению компании, этот план позволит клиентам ускорить активацию помощников и агентов, а также «внедрять ИИ, включая облачные и подходящие локальные системы, в удобном для них темпе по мере перехода в облако». Планируется, что предложение станет доступно уже в этом месяце.

