Ирландия приостановила тендер с Microsoft на €1 млрд из-за опасений за цифровой суверенитет страны

Ирландское правительство отложило заключение контракта с Microsoft стоимостью порядка €1 млрд. В стране ведутся дебаты о зависимости страны от американских поставщиков IT-решений и возможном переходе на открытое программное обеспечение, сообщает The Register.

В парламенте страны представитель правительства признал, что тендер о поставке ПО и сервисов в рамках рамочного соглашения отменили после того, как «заинтересованная сторона» подняла ряд вопросов, вызывающих озабоченность. Управление государственных закупок тщательно рассмотрело вопросы и «посчитало разумным» отменить сделку и уведомить рынок. Действующее рамочное соглашение оценивается не дороже €350 млн и истекает в сентябре 2027 года. По словам представителей оппозиции, ориентировочная стоимость нового контракта составляет €0,75–€1 млрд.

Правительство призвали ответить, оценило ли то риски нового договора с Microsoft в то время, когда другие страны Евросоюза избавляются от технологической зависимости от американских гигантов, и были ли рассмотрены альтернативы Microsoft, которые применяют другие страны Евросоюза. Задача состоит в достижении оптимального соотношения цены и качества, снижение зависимости от США и переходе к сервисам и продуктам, регулирование которых осуществляется в Европе. В частности, есть готовые пакеты из LibreOffice, Collabora Online, Open-Xchange, Nextcloud, Thunderbird и OpenDesk.

Представитель правительства отметил, что действующее рамочное соглашение сейчас тщательно анализируется на предмет его совершенствования, но признал, что рассматривается исключительно вариант сотрудничества с Microsoft. Именно это и вызывает недовольство. В пример приводится немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн, которая недавно сменила для 30 тыс. сотрудников пакет Microsoft на LibreOffice, Linux, Thunderbird и Open-Xchange, что позволит сэкономить около €500 млн за 15 лет.

Обретение цифрового суверенитета вновь приобрело важность после смены власти в США. Озабоченность европейских политиков только усилилась после того, как Штаты начали вводить в том числе персональные санкции, в результате чего Microsoft стала закрывать доступ к своим продуктам. При этом ещё раньше Microsoft сама признавала, что не сможет обеспечить Европе защиту, если доступа к информации потребуют американские власти, и вместе с тем готова судиться с правительством США, если оно попытается лишить Европу продуктов компании. Заодно Microsoft намерена помочь Еврокомиссии отстоять механизм передачи данных из ЕС в США.

По расчётам Gartner, инвестиции в суверенные облачные решения вырастут в ЕС втрое в следующие 5–7 лет, поскольку Евросоюз ищет способы уйти от доминирующих американских провайдеров. На местных провайдеров приходится лишь 15 % облачной инфраструктуры региона. Евросоюз уже предложил новые нормы закупок, которые потребуют от покупателей из госсектора учитывать необходимость обеспечить цифровой суверенитет при объявлении тендеров. Кроме того, план включает рекомендации по закупкам, которые должны стимулировать более широкое использование open source ПО. За пределами госсектора интерес к суверенным решениям проявляют и другие структуры. На днях Airbus объявила о переносе самых важных приложений во французское облако провайдера Scaleway в рамках укреплений цифрового суверенитета.

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