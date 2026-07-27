Airbus переезжает во французское облако Scaleway

Airbus выводит свои программные среды из американских облаков. 900 приложений перенесут в облако французского облачного провайдера Scaleway, приоритет будет отдан 70 критически важным продуктам, сообщает The Register. Американские облачные платформы не в состоянии полноценно защитить цифровые «активы» Airbus от США, поэтому компания стремится как можно скорее вернуть их в Евросоюз. Проблема в том, что доля локальных облачных провайдеров на европейском рынке годами остаётся на уровне 15 %.

Сам факт перехода Airbus во французское облако свидетельствует, что цифровой суверенитет стал реальным коммерческим драйвером. Никто не намерен размещать данные там, где к ним могут получить доступ власти других стран. В перечень критически важных систем для переноса вошли ERP компании, CRM и др., включая производственное ПО, но не, к примеру, системы управления цепочками поставок, хотя Airbus имеет 18 тыс. поставщиков по всему миру.

Дело в том, что «вернуть домой» управление цепочками поставок даже труднее, чем 900 приложений. В процессе работы с поставщиками постоянно передаются данные между компаниями, 17 998 из которых используют продукты Microsoft. Даже если управление будет осуществляться через некий портал, расположенный в Евросоюзе, данные всё равно будут храниться в сторонних системах тысяч компаний. При этом в ближайшее время Airbus не сможет отказаться от продуктов Microsoft, поскольку альтернатив им практически нет — компания годами пытается пересесть с Microsoft Office на Google Workspace.

Кроме того, обрести полноценный суверенитет не даст рост востребованности ИИ, а в этой области США по-прежнему лидируют. Тем временем Airbus имеет «шестивекторную стратегию» наращивания ИИ-компетенций, но прибегать к помощи структур из США она намерена очень избирательно. Там, где можно обойтись без ИИ, она будет пытаться избежать его использования, а где он действительно нужен, вероятно, будут применяться локальные продукты на собственных мощностях.

Airbus уже показала, что рынок облачных сервисов может работать в условиях цифрового суверенитета. Компания сделала это «дедовским» способом, объявив о тендере — это событие само по себе уже переформатирует рынок, завязанный на гиперскейлеров. А вот замену Microsoft Office/Google Workspace компания вряд ли проведёт в ближайшее время, поскольку вряд ли найдётся хоть один исполнитель, способный полностью удовлетворить все требования авиагиганта.

Подобное суверенное «офисное» ПО потребовало бы создания стартапа глобального уровня с участием многих компаний. Консолидированный заказ со стороны Airbus и других крупных игроков потребовал бы сотрудничества многих частников, что стало бы проверкой реального стремления европейцев к цифровому суверенитету. Как только появится рынок суверенного ПО, Евросоюзу будет легче рассматривать и перспективы борьбы с американской гегемонией и в других сферах, включая ИИ.

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