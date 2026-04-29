SUSE сообщила о результатах исследования по цифровому суверенитету и цифровой устойчивости Navigating Digital Resilience, основанном на независимом опросе, проведённом среди 309 ИТ-руководителей в 13 отраслях из Франции, Германии, Индии, Японии и США. В ходе опроса выяснилось, что 98 % респондентов считают цифровой суверенитет приоритетом, хотя активно внедряют его лишь 52 %. Это свидетельствуют о том, что признают суверенитет стратегически важным многие предприятия, особенно по мере ускорения внедрения ИИ, но его реализация остаётся неравномерной.

Также есть различие по региональному признаку. Респонденты в Индии сообщили о самом высоком уровне активных инвестиций в цифровой суверенитет — 62 %, за ними следуют Германия и Япония — 57 %, США — 52 %, и Франция — 39 %. Опрос также показал, что требование суверенитета начинает влиять на закупки: 45 % респондентов заявили, что он был включен в недавние запросы предложений, а 42 % сообщили, что это повлияло на выбор поставщика. Вместе с тем 41 % респондентов сообщили, что руководствуются только требованиями клиентов или давлением со стороны регулирующих органов.

Опрос также отразил связь внедрения ИИ с планированием устойчивости. 64 % респондентов заявили, что прозрачность ИИ, включая видимость процесса обучения моделей и их происхождения, станет основным фактором цифровой устойчивости в течение следующих пяти лет. В то же время при увеличении бюджета на 20 % большинство организаций отдадут приоритет инициативам в области ИИ перед инвестициями в суверенитет.

Отвечая на вопрос, как определить цифровую устойчивость, респонденты неизменно подчеркивали контроль над системами и инфраструктурой, а также готовность к восстановлению. Кибербезопасность и обнаружение угроз заняли первое место (63 %), за ними следует диверсификация мультиоблачных или гибридных решений (52 %). Резервное копирование и восстановление (45 %) и непрерывный мониторинг (44 %) также были ключевыми элементами стратегии устойчивости.

Также респонденты отметили важность сервисов гиперскейлеров в планировании суверенной инфраструктуры. 65 % респондентов заявили, что гиперскейлеры остаются актуальными для суверенных рабочих нагрузок, что отражает противоречие между масштабом и удобством использования сервисов гиперскейлеров и юрисдикционным контролем, к которому всё чаще стремятся многие предприятия. Эта динамика, вероятно, будет поддерживать высокий спрос на открытые, переносимые инфраструктурные стеки, охватывающие частные, гибридные и размещённые среды, не привязывая клиентов к единой операционной модели, полагает StorageReview.com.

SUSE заявила, что результаты исследования подтверждают потребность в инфраструктуре, которая поддерживает как внедрение ИИ, так и требования суверенности, что соответствует портфелю её решений, включая SUSE Linux, SUSE Rancher Prime и SUSE AI. Компания также отметила, что участники независимого опроса не были проинформированы о том, что она является спонсором исследования.

