YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI

Компания YADRO объявила о предстоящем выходе технологии NVMe over TCP (Non-Volatile Memory Express с транспортным протоколом TCP), которая станет доступна с осенним релизом v3.2 СХД TATLIN.UNIFIED. Новое решение YADRO позволяет снизить задержки, увеличить производительность и достигнуть максимальной простоты работы с данными. Уже сейчас его можно протестировать в режиме предварительного доступа.

Компания отметила, что работа по протоколу Fibre Channel (FC) становится сложнее из-за выросшей стоимости использования и сложности обслуживания оборудования, в то время как протокол iSCSI часто не отвечает требованиям задач бизнеса из-за ограничений по производительности и проблем с надёжностью и отказоустойчивостью. Согласно данным внутреннего тестирования, при использовании NVMe/TCP ускорение операций ввода-вывода по сравнению с FC составило до 30 %, сокращение задержек — 25 %. По сравнению с iSCSI новое решение обеспечивает производительность выше на 62 %.

NVMe over TCP снижает нагрузку на операционную систему, упрощает процесс обнаружения изменений в хранилище и легко интегрируется с ОС на базе ядра Linux, позволяя оптимизировать скорость работы с ресурсоёмкими задачами и высоконагруженными корпоративными приложениями. Встроенная функция многопутевого ввода-вывода (Native NVMe Multipath) обеспечивает стабильную работу даже при подключении тысячи ресурсов/логических томов.

Также следует отметить доступную стоимость внедрения и простоту эксплуатации новой технологии. Для перехода на неё с iSCSI не требуется дополнительное оборудование, а при переходе с FC компания предлагает заказчикам решение на базе сетевых коммутаторов KORNFELD, которые поддерживают NVMe/TCP и интегрированы с СХД TATLIN для построения единой end-to-end NVMe-инфраструктуры.

В настоящее время YADRO ведёт проработку интеграции технологии с решениями технологических партнёров. Некоторые из них уже выпустили или готовят к выпуску в ближайшее время собственных решений с использованием NVMe over TCP.

Компания отметила, что помимо NVMe/TCP в релизе 3.2 будет представлен целый ряд улучшений, включая поддержку LACP на виртуальных портах для файлового доступа, VLAN на виртуальных портах для блочного и файлового доступа и Root squash для файловых ресурсов. Также будут увеличены лимиты ресурсов на систему и повышена производительность и безопасность.

