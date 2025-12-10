Иркутский аэропорт выбрал для модернизации СХД TATLIN.FLEX.PRO

В Международном аэропорту Иркутска завершили внедрение системы хранения данных TATLIN.FLEX.PRO от компании YADRO, выполненной в рамках модернизации инфраструктуры видеонаблюдения и видеоаналитики предприятия.

Сообщается, что перед заказчиком стояла задача выполнить модернизацию ИТ-инфраструктуры для обработки и хранения видеоданных в условиях высокой нагрузки и требований к отказоустойчивости. Новое решение должно было обеспечить стабильную работу и хранение больших объёмов данных — 1,68 Пбайт на данный момент и до 4 Пбайт в ближайшей перспективе.

После проведения детального анализа рынка заказчик выбрал платформу TATLIN.FLEX.PRO — компактное гибридное решение, разработанное для задач локального хранения и максимально адаптированное под нужды российских заказчиков. При его выборе заказчик руководствовался такими ключевыми критериями, как надёжность платформы, техническая поддержка 24/7, возможность кеширования и масштабирования, а также совместимость с имеющимся программным обеспечением и наличие в реестре российской промышленной продукции Минпромторга России.

Гибридная СХД TATLIN.FLEX.PRO обеспечивает высокую гибкость конфигурирования благодаря возможности одновременного использования накопителей разных типов, а также совместима с виртуальными средами, операционными системами и инфраструктурным ПО. Также получили высокую оценку заказчиком преимущества круглосуточной технической поддержки, которая предоставляется для системы.

«Решение о внедрении было принято с учётом совокупности факторов, включая технические характеристики продукта, условия сопровождения и опыт его эксплуатации на рынке. Существенную роль сыграли успешные примеры применения решения у крупных компаний в разных отраслях. Для нас было важно, что за продуктом стоит надёжный вендор с собственным производством и технической экспертизой», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Международный Аэропорт Иркутск» Артем Захлебный.

СХД TATLIN.FLEX.PRO позволила полностью обеспечить текущие потребности аэропорта, а также возможности для дальнейшего роста. Ближайшие планы включают масштабирование системы с учётом растущего объёма видеоданных и расширения задач аналитики.

Как сообщил Сергей Воинцев, ведущий менеджер продукта компании YADRO, обновлённая версия TATLIN.FLEX.PRO создавалась в тесном взаимодействии с заказчиками. Были учтены все ключевые пожелания — от увеличения объёма накопителей до расширения функциональности системы, чтобы сделать её ещё более эффективной в сценариях, связанных с аналитикой и критичной инфраструктурой.

Реклама | ООО «КНС ГРУПП» ИНН 7701411241 erid: F7NfYUJCUneTTUCHWGz5

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: