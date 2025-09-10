Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились

По итогам I полугодия 2025 года в России были организованы 42 госзакупки электроники китайской Huawei на 174,3 млн руб. Это более чем вдвое меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, сообщают «Ведомости». Для сравнения, в I полугодии 2024 года речь шла о 97 государственных закупках — общая сумма сделок составила 446,5 млн руб. За тот же период упали закупки и продукции другой китайской компании — Lenovo: со 107 единиц на общую сумму 155,6 млн руб. в I полугодии 2024 года до 65 ед. на сумму 97,7 млн руб. в I полугодии 2025-го.

При этом электроники американского производителя HP в I полугодии прошлого года было куплено 260 ед. на 1,1 млрд руб., хотя номенклатура товаров не раскрывается. Спад коснулся и этих закупок — до 94 ед. (628,8 млн руб.). Впрочем, наблюдается общее снижение всех госзакупок в стране, что коснулось и зарубежных, и отечественных производителей.

По словам представителя поисково-аналитической системы «Тендерплан», сокращение наблюдается как в штучном, так и в денежном измерениях. В целом в I полугодии 2024 года было приобретено 11,7 тыс. ед. электроники на сумму 37,4 млрд руб. В 2025 году оно упало на 16 % год к году до 9,8 тыс. В денежном выражении они сократились до 27,3 млрд руб. — на 27 % меньше год к году.

Стоит отметить, что в конце августа российские производители предложили ужесточить т.н. правило «второй лишний» — если хотя бы один производитель из РФ, продающий продукцию из реестра российской электроники, участвует в тендере, остальные заявки с иностранными товарами отклоняются — из-за нарушений при проведении тендеров заказчиками на фоне роста локализации продуктов в стране.

Впрочем, по мнению экспертов, если для компаний решения российского производства не станут более привлекательными, новые меры лишь увеличат нагрузку на бюджет. Пока неизвестно, как такие ограничения, если их введут, могут повлиять на дальнейшие закупки и их масштабы.

