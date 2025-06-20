Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое

За первые пять месяцев 2025 года госзакупки серверов и СХД зарубежных вендоров — Lenovo, Huawei, Hitachi и IBM — сократились год к году в 2,6 раза до 649 млн руб. Вместе с тем закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за этот период выросли почти вдвое — до 7,26 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».

Среди иностранных вендоров больше всего упали госзакупки оборудования Huawei: с 806,9 млн руб. в прошлом году до 347,4 млн руб. в текущем. Закупки техники IBM сократились с 689,2 млн до 241,1 млн руб. У Lenovo закупки упали более чем втрое — со 168,8 млн до 52,2 млн руб., у Hitachi — более чем в пять раз до 7,7 млн руб.

Среди отечественных брендов наибольший рост закупок наблюдался у Depo: с 420,5 млн до 2,2 млрд руб. — в 5,2 раза. У «Аквариуса» закупки выросли вчетверо — с 604,3 млн до 2,4 млрд руб. У лидера сегмента YADRO объём закупок остался на прежнем уровне, составив 2,6 млрд руб. В то же время закупки продукции компании «Аэродиск» заметно снизились — с 441,9 млн руб. за первые пять месяцев прошлого года до 58,5 млн руб. за тот же период 2025 года.

По данным Fplus, общий объём российского рынка серверного оборудования в 2024 году составил 155 млрд руб., или 150 тыс. проданных серверов, включая 90 тыс. отечественного производства. При этом доля иностранных серверов по сравнению с 2023 годом сократилась на 10 п.п. — их заместили российские. Реестровая продукция среди российских серверов, по данным Fplus, достигла в 2024 году 70–80 %. По оценкам YADRO, доля отечественного оборудования в госзакупках сейчас составляет от 20 до 55 % в зависимости от категории техники и уровня требований.

По словам представителя Fplus, значительная доля закупок серверов и СХД перешла с 2024 года на первые два квартала текущего года, поскольку из-за высокой ключевой ставки ЦБ многие вендоры столкнулись с кассовыми разрывами и не могли обеспечить закупки в конце прошлого года. Конечный объём рынка серверного оборудования в 2025 году во многом будет зависеть от политики ЦБ, утверждает он.

Сейчас при закупках серверного оборудования для госкомпаний действует правило «второго лишнего», которое позволяет приобретать иностранную электронику только при отсутствии российских аналогов. Однако есть лазейка, позволяющая включать в один лот как продукты из реестра Минпромторга, так и обычные, в том числе иностранные. В АНО ВТ считают, что устранить её можно только путём полного запрета на госзакупки любого иностранного оборудования, передают «Ведомости».

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