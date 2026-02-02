В 2025 году в России значительно выросли затраты на закупки серверов и СХД на фоне их удорожания

В 2025 году российский рынок серверов и СХД вырос почти вдвое, составив 280 млрд руб. с учётом НДС (по данным YADRO), тогда как в 2024 году его объём составил 155 млрд руб. (по данным Fplus), сообщили «Ведомости». По оценкам экспертов, увеличение рынка большей частью связано с удорожанием серверов и их комплектующих. Как отметили в SNDGlobal, при росте совокупного бюджета более чем на 40 % число закупок сократилось, что говорит о повышении среднего чека на сервер или хранилище. Этого мнения придерживаются и в Fplus.

По словам представителя Fplus, в реальности рост рынка в деньгах отражает лишь увеличение стоимости устройств, в то время как количество поставляемых серверов стало гораздо меньше. Одной из причин он назвал подорожание памяти, при этом в современных серверах на память может приходиться до двух третей себестоимости конечного оборудования.

Также удорожание серверов в 2025 году связано с тем, что российские вендоры стали выпускать модели с дорогими иностранными GPU, добавили в ComNews Group, отметив, что на увеличение стоимости повлияло удорожание и других комплектующих — микросхем памяти или процессоров, от которых зависит примерно 30–50 % стоимости устройства. Ввиду того, что комплектующие импортные, к цене добавляется и довольно высокая стоимость логистики.

Львиная доля рынка — около 55–60 % — пришлась на госзакупки по № 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнил представитель YADRO. По данным «Тендерплан», совокупная стоимость госзакупок серверов и хранилищ по № 44-ФЗ и 223-ФЗ за II полугодие 2025 года выросла год к году на 42 % на фоне сокращения количества госзакупок — с 5819 закупок на 51,6 млрд руб. во II полугодии 2024 года до 5308 закупок на 72,8 млрд руб. Большей частью закупали российскую технику, хотя было и иностранное оборудование.

В некоторых случаях покупатель указывал конкретного вендора, оборудование которого он хотел бы приобрести. В таких закупках во II полугодии 2025 года продукция YADRO указывалась 100 раз против 74 годом ранее, уточнили в «Тендерплане». Общий объём этих закупок увеличился с 4,2 млрд до 7 млрд руб. В свою очередь, закупки серверов и СХД Depo выросли с 603 млн до 1,5 млрд руб., в то время как общее количество закупок – с 81 до 98. Закупки оборудования «Аквариуса» увеличились с 2,6 млрд до 3,1 млрд руб., а «Аэродиска» — снизилась с 1,9 млрд до 886,2 млн руб.

На фоне роста закупок отечественного оборудования снизилась доля импортного. По данным «Тендерплана», во II полугодии 2024 года оборудование Huawei упоминалось в 70 закупках на сумму 745,6 млн руб., а во втором полугодии 2025 года — в 60 закупках на 888,7 млн руб. Закупки техники IBM сократились во II полугодии 2025 года относительно того же периода 2024 года с 1,2 млрд до 638,9 млн руб. Закупки оборудования Hitachi остались на уровне 66,9 млн руб. И лишь закупки оборудования Lenovo показали рост, причём значительный — с 776,3 млн руб. в 2024 году до 1,2 млрд руб. в 2025 году.

