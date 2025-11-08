Alphabet, материнская компания Google, получила одобрение Министерства юстиции США на покупку стартапа Wiz в области облачной кибербезопасности, сообщил на этой неделе исполнительный директор Wiz Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport) на мероприятии Wall Street Journal. Это крупнейшая для Google сделка на сегодняшний день.

Официального сообщения Минюста США по этому поводу пока не поступало, но его одобрение фактически уже получило ранее подтверждение в заявлении Федеральной торговой комиссии (FTC) от 24 октября, согласно которому сделке был предоставлен «статус предоставления», сообщил SiliconANGLE. Прежде чем дать разрешение регулятор, как сообщается, провёл тщательную проверку сделку вместе с другими антимонопольными органами.

Раппапорт отметил, что до завершения сделки предстоит получить одобрение Великобритании, ЕС, Японии и других стран, поскольку Google и Wiz ведут деятельность по всему миру. Представитель Google подтвердил ресурсу The Register факт получения одобрения Минюста США, добавив, что теперь Google и Wiz переходят к обсуждению мнения других юрисдикций о сделке. «Расширение доступа к решениям безопасности для мультиоблачных сред, как это приобретение, предоставит компаниям и правительствам больше выбора в способах защиты», — сообщил он в электронном письме.

В отдельном заявлении Google отметила, что флагманское предложение Wiz — унифицированная платформа облачной безопасности, объединяющая «все основные облака и среды разработки кода» на единой панели управления — отличается от сервисов облачной безопасности, которые компания предлагает в настоящее время, что делает приобретение вполне естественным шагом.

Google уже пыталась приобрести Wiz в 2024 году, предложив $23 млрд, но генеральный директор стартапа ответил отказом, намереваясь выйти на биржу вместо того, чтобы стать дочерней компанией Google. Wiz провела 7 раундов финансирования, в ходе которых привлекла $1,9 млрд, включая раунд в $1 млрд при оценке рыночной стоимости в $12 млрд в мае 2024 года. Весной 2025 года Google предложила стартапу уже $32 млрд, причём 10 % этой суммы Google обязана выплатить стартапу, если покупка в итоге не состоится. Сделка является крупнейшим приобретением Alphabet, которое значительно расширит портфель услуг облачной безопасности Google.

Программная платформа Wiz позволяет компаниям обнаруживать уязвимости и вредоносную активность в своих облачных системах, предоставляя им всю необходимую информацию в одном месте в любом масштабе для более быстрого анализа и принятия обоснованных решений. Функции платформы также включают ранжирование уязвимостей, позволяющего пользователям оценивать уязвимости и неправильные настройки на основе серьёзности, подверженности риску, возможности использования, радиуса действия и влияния на бизнес. Платформа поддерживает AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Kubernetes.

Комментируя сделку, Дэнни Брикман (Danny Brickman), соучредитель и генеральный директор компании Oasis Security, занимающейся управлением идентификационными данными, сообщил, что приобретение улучшит предложения Google в области безопасности, отметив, что «инвестиции Google в Wiz являются ярким подтверждением той важной роли, которую компании нового поколения, занимающиеся кибербезопасностью, играют в современном облачном ИИ-управляемом мире. Это не только подтверждает огромную ценность инновационных решений в области кибербезопасности, но и указывает на хорошие перспективы отрасли в целом».

