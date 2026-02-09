Alphabet возьмёт в долг $20 млрд на 100 лет, чтобы вложиться в ИИ

Холдинг Alphabet (включает Google), объявивший на прошлой неделе о планах удвоить капзатраты в 2026 году до ≈$180 млрд, планирует привлечь $20 млрд за счёт выпуска долларовых облигаций, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Поначалу источники сообщали о планах Alphabet привлечь таким образом $15 млрд.

По словам источников, помимо США холдинг предлагает инвесторам свои первые в истории размещения облигации в Швейцарии и Великобритании. Последнее будет включать редкую продажу 100-летних облигаций — первый случай, когда технологическая компания пытается осуществить подобное размещение со времён бума доткомов в конце 1990-х годов, отметил Bloomberg. В последний раз такой возможностью воспользовалась Motorola в 1997 году.

Источники утверждают, что объявление Alphabet о выпуске долларовых облигаций в понедельник привлекло заявки на более чем $100 млрд. Собеседники Bloomberg сообщили, что холдинг разместит семь выпусков, самый «длинный» из которых со сроком погашения в 2066 году и доходностью на 0,95 п.п. выше, чем у казначейских облигаций США (ранее сообщалось о 1,2 п.п.).

Согласно прогнозу Morgan Stanley, в 2026 году крупные инвестиционные компании займут $400 млрд, что намного больше $165 млрд в 2025 году. Массовое размещение облигаций, вероятно, приведёт к рекордному объему выпуска высококачественных долговых обязательств в этом году в размере $2,25 трлн, указал в своей аналитической записке Вишвас Паткар (Vishwas Patkar), глава отдела кредитной стратегии в США Morgan Stanley.

Некоторые кредитные стратеги ожидают, что масштабный выпуск облигаций приведёт к расширению спредов (увеличению разницы между ценами покупки и продажи) по корпоративным облигациям, что означает увеличение рисков при операциях с такими активами. «Мы считаем, что сценарий похож на 1997/98 или 2005 год: кредиты показывают худшие результаты, но не “конец цикла”», — написал Паткар, имея в виду период, когда растёт число дефолтов и сокращается доступность кредитов.

Последний раз Alphabet выходил на американский рынок облигаций в ноябре 2025 года, когда привлёк $17,5 млрд в рамках сделки с продажей 50-летних облигаций. Это было самое долгосрочное предложение корпоративных технологических облигаций в долларах США в прошлом году, согласно данным Bloomberg. Alphabet также продал в то время облигации на €6,5 млрд в Европе.

Другие технологические компании тоже наращивают капзатраты в борьбе за доминирование на ИИ-рынке. Amazon объявила о планах направить на капзатраты в 2026 году $200 млрд, а Meta✴ Platforms планирует потратить от $115 до $135 млрд. Ожидаемые затраты Microsoft составят $145 млрд, а Oracle — $55 млрд.

