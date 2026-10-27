В Германии появится суперкомпьютер на базе NVIDIA GB200 Grace Blackwell для моделирования климата

Немецкий климатический вычислительный центр (DKRZ) сообщил о заключении контракта с компанией Bull на строительство нового суперкомпьютера. Систему High-Performance Computing System for Earth System Research 5 (HLRE-5) планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Основой вычислительного комплекса послужит платформа BullSequana XH3500, которая использует открытую модульную конструкцию. Реализованная архитектура позволяет свободно комбинировать блоки CPU, GPU и сетевые компоненты от различных производителей. Говорится о применении передовой технологии прямого жидкостного охлаждения (DLC).

В состав HLRE-5 войдут GPU- и CPU-разделы. В основу первого лягут суперчипы NVIDIA GB200 Grace Blackwell: эта секция обеспечит основные вычислительные ресурсы для ИИ-алгоритмов. В свою очередь, раздел CPU объединит процессоры NVIDIA Vera, содержащие 88 ядер Olympus (Arm v9.2) с возможностью одновременной обработки до 176 потоков инструкций. Такая конфигурация, как отмечается, позволит добиться высокой энергетической эффективности. В качестве интерконнекта будет задействована технология NVIDIA Quantum-2 InfiniBand с низкой задержкой и высокой скоростью передачи данных между узлами — до 400 Гбит/с.

Подсистема хранения данных объединит массив IBM Storage Scale System 6000 вместимостью 60 Пбайт с пропускной способностью до 340 Гбайт/с и высокопроизводительный флеш-уровень объёмом 500 Тбайт.

Общие инвестиция в проект составят €40 млн, включая пятилетний договор на техническое обслуживание. Финансирование обеспечивается Ассоциацией имени Гельмгольца, Обществом Макса Планка и администрацией Гамбурга. Кроме того, инициативу поддерживает Федеральное министерство исследований, технологий и космоса в рамках программы «Высокотехнологичная повестка дня Германии» (HTAD).

Применять суперкомпьютер планируется для сложного моделирования климата, в том числе с использованием ИИ. В частности, система сможет одновременно запускать две глобальные климатические симуляции с разрешением 5 км.

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